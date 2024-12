Das Jagdhorn war zwar nicht zu hören, wahrscheinlich hätten der Stadionlautsprecher ein Halali auch verschluckt, so laut ging es am Samstag wieder mal zu in Hochfilzen. Und während die gut 9000 Zuschauer im Biathlon-Stadion ihr Halligalli vollzogen, glitt die deutsche Skijägerin Franziska Preuß wie ein scheues Rehlein durchs Tiroler Unterholz, wo irgendwo zwischen den Nadelbäumen der Dunkelbach fließt. Dem Gewässer entkam die Ruhpoldingerin Preuß zwar. Aber nicht ihren Jägerinnen.

In Hochfilzen dröhnen die Lautsprecher besonders stark

Preuß, die den Sprint am Vortag gewonnen hatte, wurde in der zweiten Hälfte des samstäglichen Jagdrennens von der späteren Siegerin Lou Jeanmonnot aus Frankreich und ihrer eigenen Teamkollegin Vanessa Voigt gestellt, die am Ende Zweite wurde und im Ziel deutlich glücklicher wirkte als noch vor einem Jahr, als dieses Stadion sie zur Verzweiflung gebracht hatte. „Ich bin froh, jetzt weg zu sein von Hochfilzen, weg von dem Stadionsprecher, weg von der Lautstärke“, hatte die Thüringerin im Dezember 2023 nach einem deutlich weniger geglückten Rennen am ARD-Livemikro erklärt. „Ich will einfach nur mal in Ruhe schießen und nicht immer auf der Matte persönlich angesprochen werden. Das nervt.“

Ein Jahr später sind sich Stadionsprecher Stefan Steinacher und Vanessa Voigt nun wieder im Hochfilzener Stadion begegnet, wo die Beschallung so laut war wie fast überall in österreichischen Wintersportarenen, auch wenn zum Schießstand merklich weniger Lärm vom Lautsprecher Richtung Skijägerohren dringt als etwa im Tribünenbereich. Aber wer aus der Stille des tiefen Waldes plötzlich dort steht und treffen soll, hat eine Aufgabe vor sich. „Hochfilzen ist schon sehr speziell, an anderen Weltcuporten ist es vielleicht für die Deutschen ein bisschen anders, weil dort Englisch gesprochen wird“, erklärte die 27-Jährige nach dem Rennen in der Mixed Zone. „Wenn im Lautsprecher Deutsch gesprochen wird, nimmt man das einfach anders wahr.“

Und die Sache mit dem Stadionsprecher? „Das ist Schnee von gestern für mich“, sagte Voigt. Steinacher sei nochmal auf sie zugekommen. „Aber ich muss sagen, man kann auch Sachen einfach abschließen und muss da nicht in alten Marotten herumkramen.“

Für den 49-jährigen Steinacher ließ sich diese Sache seinerzeit tatsächlich weniger einfach abschließen. Ein Jahr danach berichtete er bei einem Besuch in seinem Haus im benachbarten Fieberbrunn von einem nie dagewesenen Shitstorm, der ihn nach Voigts TV-Interview ereilt habe. Er habe anonyme Nachrichten erhalten, „die lasen sich wie Morddrohungen“. So entstand eine Verfolgungsjagd der hässlicheren Art, „das hat mich schon eine Weile ganz schön beschäftigt“, sagt Steinacher. Er moderiert seit zwei Jahrzehnten so gut wie jedes Biathlon- und Skirennen, zwischen Kitzbühel, Antholz und Schladming. Ein Detail aber sei ihm wichtig: Den Fernsehbildern von vor einem Jahr zufolge hatte er Voigt nicht während der Schießeinlagen, also nicht auf der Matte angesprochen, sondern davor oder danach.

Von Platz zwölf im Sprint auf zwei in der Verfolgung: Voigt war dann doch zufrieden

Eventuell werden sich beide doch nochmal die Hand schütteln, Biathlon ist ja – abgesehen von den scharfen Kleinkaliberflinten – die versöhnlichste Sportart von allen, wo deutsche Fans norwegischen Siegern zujubeln (wie beim anschließenden Männer-Verfolger, den Johannes Thingnes Bö gewann, Philipp Nawrath wurde Achter) und österreichische Anhänger Französinnen und Deutsche hochleben lassen, wie am Samstag bei der Siegerehrung von Jeanmonnot, Voigt und Preuß.

Voigt machte überhaupt einen ziemlich versöhnten Eindruck, nachdem sie sich zuvor von ihrem 12. Rang aus dem Sprintrennen von Runde zu Runde nach vorne gearbeitet hatte. Während ihre zur Halbzeit des Rennens noch in Führung gelegene Teamkollegin Preuß stehend insgesamt drei mal vorbeischoss, räumte Voigt sämtliche 20 Scheiben ab. Und hatte eine unorthodoxe Erklärung für ihr gutes Rennen. „Ich habe einen Rubbelkalender, und ich habe heute früh gewonnen“, ließ Voigt wissen. „Sonst gewinne ich immer nur so nen Euro, und heute früh waren es fünf.“ Das perfekte Trefferbild war von den 60 Starterinnen nur noch der Siegerin Jeanmonnot und Alina Stremous (Platz 18, Republik Moldau) gelungen, der - wie auch der 19-jährigen Ulmerin Julia Tannheimer - eine Aufholjagd geglückt war. Tannheimer wurde nach Rang 28 im Sprint Verfolgungs-17.

Voigt selbst hat auch eine schwierige Zeit hinter sich, ein tiefes mentales Loch. „Gefühlt lag ich vor ein paar Wochen auf der Couch, konnte keinen Fuß vor den anderen machen, und jetzt stehe ich einfach wieder im Weltcup auf dem Podest“, so Voigt. Sie „empfinde sehr viel Dankbarkeit denen gegenüber, die wirklich auch in den harten Zeiten bei mir waren“.

Auch in Hochfilzen hat längst noch niemand die Flinte ins Korn oder sonstwohin geworfen. Am Sonntag stehen zum Abschluss die Staffeln der Frauen und der Männer in Hochfilzen auf dem Programm. Noch einmal werden Gewehre scharf gestellt, Mündungen werden rauchen, Stöcke brechen. Die Skijäger gehen wieder auf die Pirsch, und Stadionsprecher Steinacher wird sie anfeuern.