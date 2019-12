Die drei siegreichen Staffeln stellten sich bereits zum Gruppenfoto auf, da war Franziska Hildebrandt, die deutsche Schlussläuferin, noch nicht einmal auf der Zielgeraden zu sehen: Einen Tag nach dem Debakel im Sprint haben die deutschen Biathletinnen in Hochfilzen die nächste Blamage erlitten.

In der Staffel über 4x6 Kilometer kamen Karolin Horchler, Denise Herrmann, Vanessa Hinz und Hildebrand am Samstagmittag nur auf Platz zwölf - noch nie war ein Frauen-Quartett des Deutschen Skiverbandes (DSV) so schlecht platziert.

Verfolgungs-Weltmeisterin Herrmann machte als zweite Läuferin alle Chancen auf eine Topplatzierung mit einem katastrophalen Stehendschießen zunichte. Von acht Patronen fanden nur zwei das Ziel, Herrmann musste gleich drei Strafrunden drehen. Der Rückstand auf die siegreiche norwegische Staffel betrug am Ende 3:05,6 Minuten. Auf die Plätze zwei und drei liefen Russland und die Schweiz.

"So kann es nicht weitergehen", sagt der sportliche Leiter

"Es war ein miserabler Anschlag stehend", sagte Herrmann am ARD-Mikrofon: "Ich habe die Waffe einfach nicht ruhig gekriegt und hatte wirklich zu tun, überhaupt eine Scheibe zu treffen." Etwas später versuche sie, die Angelegenheit mit Humor zu nehmen: "Man konnte da meinen, ich hätte gestern mit Biathlon angefangen. Das hätte meine Oma besser gemacht."

"Es ist der Wurm drin. Die Mädels wollten es besser machen. Es war verkrampft, es war nicht locker. Wir müssen schnellstmöglich in die Spur kommen. Die Trainer sind jetzt gefordert", sagte Bernd Eisenbichler, der neue sportliche Leiter der Biathlon-Sparte. Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner riet in der ARD: "Manchmal hilft es, den Kopf frei zu machen und nicht nur an Biathlon zu denken."

Schon am Freitag hatten die Biathletinnen im Sprint ein historisch schwaches Rennen abgeliefert, Herrmann war beim schlechtesten Weltcup-Abschneiden jemals als 41. beste Deutsche. "So kann es nicht weitergehen", sagte Eisenbichler am Samstag warnend. Aufgrund der hohen Hypothek droht im Verfolger über zehn KIlometer am Sonntag (12.00 Uhr/ARD und Eurosport) die nächste Enttäuschung.