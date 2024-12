Ein Satz sagte alles. „Die Französinnen haben mir fast ein bisschen leidgetan“, erklärte die Biathletin Franziska Preuß, 30, im Stadion von Hochfilzen, wo sie von den Fans nach vorn getrieben worden war, wo Hunderte deutsche Flaggen wehten – und einige wenige französische. Ihr Mitleid halte sich allerdings doch in Grenzen, sagte sie, „das nehmen wir jetzt natürlich gerne mit“. Das Mitgefühl bezog sich auf den hohen Anteil schwarz-rot-goldener Schlachtenbummler im Zielbereich, es passte aber auch zu den entscheidenden 30 Sekunden dieser Frauenstaffel zuvor am Schießstand.

Das Biathlonrennen am Sonntagmittag war in einem finalen Duell kulminiert: Preuß gegen die Französin Lou Jeanmonnot. Beide nahmen gleichzeitig die fünf Zielscheiben ins Visier und drückten ab. Während die Siegerin vom Samstag, Jeanmonnot, im wilden Tiroler Schneetreiben eine Scheibe nach der anderen verfehlte, jagte die Siegerin vom Freitag in 25,3 Sekunden fünf Schüsse ins Schwarze. Die Französin musste sogar in die Strafrunde abbiegen, deshalb konnte sich Preuß bei mehr als einer Minute Vorsprung den Luxus leisten, eine deutsche Flagge unter Kuhglocken-Gebimmel ins Ziel zu skaten.

Der letzte Staffelsieg gelang den deutschen Frauen im Januar 2021

Den deutschen Biathletinnen ist somit der erste Staffelgewinn seit dem 16. Januar 2021 in Oberhof gelungen, auch damals war Preuß dabei. „An den Sieg kann ich mich noch erinnern, das war noch zu Corona-Zeiten, da ist es vor so einer Atmosphäre natürlich echt richtig cool“, sagte sie im ZDF: „Alle drei Mädels vor mir haben einen super Job gemacht, dann wollte ich nicht verkacken.“

Vanessa Voigt, 27, die 19-jährige Julia Tannheimer und Selina Grotian, 20, hatten vorgelegt und sich zusammengerechnet lediglich vier Nachlader geleistet, deutlich weniger als alle anderen Teams. Tannheimer, an Laufposition zwei, brachte das deutsche Team von Rang vier auf Platz zwei hinter Frankreich. „Bergauf war es mir ein bissl zu langsam“, sagte Tannheimer: „Dann dachte ich, damit der Abstand nach vorn nicht zu groß wird, gehe ich lieber vor.“

Bei vier deutschen Extrapatronen blieb es, weil Preuß trotz schwieriger Bedingungen liegend wie auch stehend sämtliche Scheiben abräumte. Die Ruhpoldingerin reist nun als Weltcup-Gesamtführende zum letzten Weltcup dieses Jahres in der kommenden Woche im französischen Le Grand-Bornand.