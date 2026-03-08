Marlene Fichtner hat beim Weltcup in Kontiolahti mit einem dicken Fauxpas am Schießstand den deutschen Biathletinnen die schlechteste Staffelplatzierung der Geschichte beschert. Die zuvor in den Einzelrennen überragende 22-Jährige gab bei ihrer Staffelpremiere im Liegendschießen einen Schuss zu wenig ab. Daraufhin bekam das deutsche Team eine Zweiminutenstrafe. Fichtner, Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Vanessa Voigt beendeten das Rennen auf Rang 16. Aufgrund des Zeithandicaps sowie einer Strafrunde und zwölf Nachladern lag das DSV-Quartett nach 4 × 6 Kilometern 6:35,1 Minuten zurück.

„Das Rennen hake ich sofort ab und will ich auch nicht bewerten“, sagte Frauen-Bundestrainer Kristian Mehringer. Während Schweden den Sieg im letzten Staffelrennen der Saison vor Frankreich und Norwegen bejubelte, musste Fichtner getröstet werden. Beim ersten Anschlag hatte sie eine Patrone zu viel rausrepetiert und dann nur zweimal nachgeladen. So ging sie in die Strafrunde, obwohl sie noch einen Schuss hätte abgeben können.