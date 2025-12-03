Die Skijäger sind wieder unterwegs. Ab dem 29. November starten die Biathletinnen und Biathleten in die neue Saison. Im schwedischen Östersund stehen über neun Tage verteilt zehn Wettbewerbe an. Wann welches Rennen stattfindet und welcher TV-Sender überträgt, zeigt unser Zeitplan.

Biathlon-Weltcup in Östersund ab heute live im TV und Livestream

Wie jede Saison übertragen ARD und ZDF im Wechsel die Biathlon-Rennen. Die Staffel-Wettbewerbe am ersten Wochenende übernimmt die ARD, die übrigen sechs Rennen überträgt das ZDF. Eurosport ist immer live dabei. In den jeweiligen Mediatheken von ARD und ZDF sehen Fans die Rennen auch im Livestream, Eurosport bietet alle Wettbewerbe auf seinem kostenpflichtigen Stream Discovery+ an.

Sa, 29.11.: Staffel, Frauen, 4x6 km - Sieg: Frankreich

Sa, 29.11.: Staffel, Männer, 4x7,5 km - Sieg: Norwegen

So, 30.11.: Single Mixed Staffel - Sieg: Schweden

So, 30.11.: Mixed Staffel - Sieg: Frankreich

Di, 02.12.: Einzel 15 km, Frauen - Siegerin: Dorothea Wierer (Italien)

Mi, 03.12., 15.30 Uhr: Einzel 20 km, Männer, ZDF und Eurosport

Fr, 05.12., 16.00 Uhr: Sprint 7,5 km, Frauen, ZDF und Eurosport

Sa, 06.12., 16.30 Uhr: Sprint 10 km, Männer, ZDF und Eurosport

So, 07.12., 13.15 Uhr: Verfolgung 10 km, Frauen, ZDF und Eurosport

So, 07.12., 15.20 Uhr: Verfolgung 12,5 km, Männer, ZDF und Eurosport

Die Staffel-Rennen am Samstag boten viel Spannung, aber wenig Überraschungen. Frankreich setzte sich trotz interner Querelen bei den Frauen durch. Die norwegischen Männer waren trotz Strafrunde das Maß aller Dinge. Die deutsche Frauen erlebten ein Debakel - mit drei Strafrunden und ausbaufähiger Laufleistung. Am Ende wurden sie Elfter.

Die Männer verpassten knapp das Podest, obwohl sie Leistung am Schießstand passte. Sie wurden Vierter mit 30 Sekunden Rückstand auf Schweden.

Bei der Single Mixed Staffel gewann Schweden vor Norwegen. Deutschland musste sich knapp Frankreich geschlagen geben und wurde Vierter. In der Mixed Staffel mit je zwei Männern und Frauen siegte Frankreich vor Italien und Norwegen. Deutschland belegte mit zwei Strafrunden Rang acht.

Favoriten in Östersund

Auch nach den Rücktritten von Johannes Thingnes und Tarej Bö sind die Norweger das Maß aller Dinge. Sturla Holm Laegreid gewann den Gesamtweltcup und mit Endre Strømsheim (28), Vebjörn Sörum (27), Johan-Olav Botn (26) und Martin Uldal (24) stehen mehrere Nachfolger bereit, in die großen Fußstapfen zu treten. Es wird wohl auf ein Duell mit den Franzosen hinauslaufen, die mit Eric Perrot (24) und dem Altmeister Quentin Fillon Maillet (33) sowie dem Schnellschießer Emilien Jacquelin (30) drei potenzielle Sieg-Kandidaten im Kader haben.

Bei den Frauen steht bei Franziska Preuß unter Druck. Die deutsche Gesamtweltcupsiegerin ist die Gejagte, allen voran von der Französin Lou Jeanmonnot. Ihre Landsfrau Justine Braisaz-Bouchet ist eine Top-Läuferin und, wenn es am Schießstand läuft, schwer zu schlagen. Auch die Schwedinnen um die Öberg-Schwestern Elvira und Hanna sind immer für einen Sieg gut - vor allem beim Heimspiel. Die viermalige Weltmeisterin von 2025, Julia Simon (Frankreich), verpasst den ersten Weltcup. Sie ist nach der Affäre um einen Kreditkartenbetrug gegen die Teamkollegin Braisaz-Bouchet bis Anfang Dezember gesperrt worden.

Meinung Biathlon-WM : Die Deutschen müssten viel mehr aus ihren Möglichkeiten machen SZ Plus Kommentar von Saskia Aleythe ...

Deutsche Chancen beim Biathlon-Auftakt

Neben Preuß ist Selina Grotian eine Kandidatin fürs Podest. Vanessa Voigt ist nach körperlichen Problemen wieder zurück und will wieder an ihre guten Leistungen der Saison 2023/24 anknüpfen. Janina Hettich-Walz, Silbermedaillengewinnerin der WM 2024 im Einzel, feiert nach einer Baby-Auszeit ihr Comeback. Komplettiert wird die Startliste mit Marlene Fichtner und Anna Weidel.

Bei den Männern wäre es eine Überraschung, wenn einer auf das Podium läuft. Allerdings könnten sich an einem guten Tag Philipp Nawrath, Justus Strelow oder Philipp Horn unter den besten Zehn platzieren. Ebenfalls in Östersund dabei sind Danilo Riethmüller, Lucas Fratzscher und Simon Kaiser.

Östersund-Sieger im Vorjahr