Die Skijäger sind wieder unterwegs. Am 29. November starteten die Biathletinnen und Biathleten in die neue Saison. Im schwedischen Östersund stehen über neun Tage verteilt zehn Wettbewerbe an. Wann welches Rennen stattfindet und welcher TV-Sender überträgt, zeigt unser Zeitplan.

Biathlon-Weltcup in Östersund live im TV und Livestream

Wie jede Saison übertragen ARD und ZDF im Wechsel die Biathlon-Rennen. Die Staffel-Wettbewerbe am ersten Wochenende übernimmt die ARD, die übrigen sechs Rennen überträgt das ZDF. Eurosport ist immer live dabei. In den jeweiligen Mediatheken von ARD und ZDF sehen Fans die Rennen auch im Livestream, Eurosport bietet alle Wettbewerbe auf seinem kostenpflichtigen Stream Discovery+ an.

Sa, 29.11.: Staffel, Frauen, 4x6 km - Sieg: Frankreich

Sa, 29.11.: Staffel, Männer, 4x7,5 km - Sieg: Norwegen

So, 30.11.: Single Mixed Staffel - Sieg: Schweden

So, 30.11.: Mixed Staffel - Sieg: Frankreich

Di, 02.12.: Einzel 15 km, Frauen - Siegerin: Dorothea Wierer (Italien)

Mi, 03.12.: Einzel 20 km, Männer - Sieger: Johan-Olav Botn (Norwegen)

Fr, 05.12.: Sprint 7,5 km, Frauen - Siegerin: Suvi Minkkinen (Finnland)

Sa, 06.12., 16.30 Uhr: Sprint 10 km, Männer - Sieger: Johan-Olav Botn (Norwegen)

So, 07.12., 13.15 Uhr: Verfolgung 10 km, Frauen, ZDF und Eurosport

So, 07.12., 15.20 Uhr: Verfolgung 12,5 km, Männer, ZDF und Eurosport

Johan-Olav Botn ließ im Sprint gleich seinen zweiten Weltcup-Sieg folgen. Der Norweger siegte vor seinem Landsmann Martin Uldal. Zwei Deutsche blieben fehlerfrei, trotzdem schafften es Philipp Nawrath und Justus Strelow nicht unter die besten Zehn, sie wurden lediglich 12. und 13.

Finnland jubelt und sorgt für eine Überraschung: Suvi Minkkinen feierte im Sprint der Frauen einen Erfolg, knapp vor der Schwedin Anna Magnusson. Aus deutscher Sicht freut sich Julia Tannheimer über Platz acht. Ansonsten war es wieder eine durchwachsene Leistung am Schießstand. Preuß zog krankheitsbedingt zurück.

Im Einzel-Wettbewerb der Frauen war Dorothea Wierer nach 15 Kilometern die Beste. Die Italienerin hört nach dieser Saison auf und hatte hauchzarte 0,3 Sekunden Vorsprung vor der Finnin Leinamo. Die Deutschen erwischten einen gebrauchten Tag. Janina Hettich-Walz war auf Platz 17 noch die Beste. Franziska Preuß landete auf Rand 29.

Philipp Horn holte die erste Top-10-Platzierung für die deutschen Männer, mit Nawrath und Strelow auf den Rängen 13 und 14 zeigte die deutsche Mannschaft ein gutes Ergebnis. Beim Sieg vom Norweger Johan-Olav Botn kamen noch drei weitere Norweger unter die besten Fünf. Einzig Sebastian Samuelsson aus Schweden (Dritter) konnte die Dominanz unterbrechen.

Die Staffel-Rennen am Samstag boten viel Spannung, aber wenig Überraschungen. Frankreich setzte sich trotz interner Querelen bei den Frauen durch. Die norwegischen Männer waren trotz Strafrunde das Maß aller Dinge. Die deutsche Frauen erlebten ein Debakel - mit drei Strafrunden und ausbaufähiger Laufleistung. Am Ende wurden sie Elfter.

Die Männer verpassten knapp das Podest, obwohl die Leistung am Schießstand passte. Sie wurden Vierter mit 30 Sekunden Rückstand auf Schweden.

Bei der Single Mixed Staffel am Sonntag gewann Schweden vor Norwegen. Deutschland musste sich knapp Frankreich geschlagen geben und wurde Vierter. In der Mixed Staffel mit je zwei Männern und Frauen siegte Frankreich vor Italien und Norwegen. Deutschland belegte mit zwei Strafrunden Rang acht.

