Janina Hettich-Walz hat zum Abschluss der Biathlon-Saison Platz zehn im Massenstart von Oslo belegt. Beim Weltcup-Finale am Holmenkollen lag die 29-Jährige bis zum letzten Schießen auf Podestkurs, fiel nach zwei Fehlern kurz vor Schluss von Rang drei aber noch zurück. Im Ziel hatte Hettich-Walz nach 12,5 Kilometern 50 Sekunden Rückstand auf die Italienerin Lisa Vittozzi, die nur eine Strafrunde drehen musste.
Auf der Schlussrunde verhinderte Vittozzi den dritten Triumph von Hanna Öberg in Oslo nacheinander. Die Schwedin hatte in Sprint und Verfolgung gesiegt, nun wurde sie Zweite. Zweitbeste Deutsche am Ende eines langen Winters wurde Vanessa Voigt als Zwölfte, Julia Tannheimer kam auf Rang 14 ins Ziel. Selina Grotian musste sich mit Platz 24 begnügen.