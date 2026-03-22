Janina Hettich-Walz hat zum Abschluss der Biathlon-Saison Platz zehn im Massenstart von Oslo belegt. Beim Weltcup-Finale am Holmenkollen lag die 29-Jährige bis zum letzten Schießen auf Podestkurs, fiel nach zwei Fehlern kurz vor Schluss von Rang drei aber noch zurück. Im Ziel hatte Hettich-Walz nach 12,5 Kilometern 50 Sekunden Rückstand auf die Italienerin Lisa Vittozzi, die nur eine Strafrunde drehen musste.