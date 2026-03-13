Biathletin Janina Hettich-Walz hat beim Weltcup in Otepää den nächsten deutschen Podestplatz nur knapp verpasst. Einen Tag nach dem dritten Rang von Philipp Nawrath belegte die 22-Jährige im Sprint über 7,5 Kilometer ohne Fehler am Schießstand Platz vier, zur Französin Lou Jeanmonnot fehlten lediglich 1,7 Sekunden. Den Tagessieg sicherte sich die dreimalige Olympiasiegerin Julia Simon (Frankreich/0 Strafrunden), Zweite wurde die Italienerin Lisa Vittozzi (0/+2,9).

„Es ist schon ein bisschen ärgerlich. Ich habe alles gegeben, ich kann mir nichts vorwerfen“, sagte Hettich-Walz, die in der Loipe die entscheidenden Sekunden gegenüber Jeanmonnot verlor, am ARD-Mikrofon: „Dass die Saison jetzt lange war, merke ich auch. Ich hatte seit der Geburt meiner Tochter nicht mehr wirklich Urlaub.“

Außer Hettich-Walz, die in der vergangenen Saison eine Babypause eingelegt hatte, verpassten alle weiteren Athletinnen des Deutschen Skiverbandes (DSV) einen Platz unter den ersten 20. Marlene Fichtner (0/+1:33,7 Minuten), Vanessa Voigt (0/+1:38,6), die für das Stehendschießen mehr als eine Minute benötigte, Julia Tannheimer (3/+1:40,3), Julia Kink (3/+2:11,4) und Selina Grotian (3/+2:17,1) lagen alle deutlich zurück. Zumindest behauptete Deutschland seinen fünften Platz in der Nationenwertung, der den wichtigen sechsten Startplatz in der kommenden Saison bedeuten würde.

Am Samstag geht es mit den Verfolgungen der Männer und Frauen weiter. Im Jagdrennen der Biathleten (13.30 Uhr) startet Nawrath nur 17,8 Sekunden nach dem Norweger Sturla Holm Lägreid in die Loipe. Um 16.00 Uhr sind dann die Biathletinnen um Hettich-Walz dran. Zum Abschluss des Weltcups in Otepää stehen dann am Sonntag die Single-Mixed- (12.35 Uhr) und die Mixed-Staffel (14.40 Uhr/alles ARD und Eurosport) auf dem Programm, bevor es zum Saisonfinale zum Holmenkollen in Oslo geht.