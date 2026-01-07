Wegen möglicher Wetter-Kapriolen wird das Wettkampfprogramm beim Biathlon -Weltcup in Oberhof verändert. Weil für Freitag unbeständiges Wetter vorhergesagt wird, finden am Donnerstag nun beide Sprintrennen statt. Das ursprünglich für Freitag geplante Frauen-Rennen wird einen Tag vorgezogen und nun um 14.15 Uhr (ARD und Eurosport) ausgetragen. Um diese Zeit sollten eigentlich die Männer laufen, deren Wettkampf wird jetzt um 11.30 Uhr gestartet. Am Freitag ist Ruhetag.

In Oberhof gab es in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit dem Wetter. Zu dieser Jahreszeit sind die Bedingungen oft widrig, neben Plusgraden gibt es oft Nebel, Wind und zu wenig Schnee. Diesmal liegen die Temperaturen deutlich im Minusbereich, sodass die Schneebedingungen sehr gut sind. Der Wind könnte aber wieder Thema werden.

Für den Biathlontross ist es nach einer längeren Pause das erste Rennen seit der Wettkämpfe im französischen Le Grand Bornand. Dort hatte sich die Gesamtweltcupsiegerin des Vorwinters Franziska Preuß mit dem sechsten Platz im Massenstart später als erwartet die Olympia-Norm gesichert. Weiteren Schwung erhielt sie durch die Auszeichnung zu Deutschlands Sportlerin des Jahres. In Oberhof ist die 31-Jährige am Start, Selina Grotian kehrt nach Erkrankung ins deutsche Team zurück.