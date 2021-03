Tiril Eckhoff eilt in ihrer Ausnahmesaison weiter von Sieg zu Sieg. Die Norwegerin gewann beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto nach dem Sprint auch die Verfolgung und sicherte sich damit am Samstag bereits ihren zwölften Saisonerfolg. Die 30-Jährige schoss nur einmal daneben und verwies die fehlerfreie Dsinara Alimbekawa aus Belarus auf Rang zwei. Franziska Preuß (2 Fehler) setzte sich im Zielsprint durch und feierte als starke Dritte ihren dritten Podestplatz des Winters. Die Sprint-Zweite Denise Herrmann musste sich nach drei Strafrunden mit Platz zehn zufrieden geben.