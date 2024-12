Franziska Preuß hat beim Biathlon -Weltcup in Kontiolahti den zweiten Podestplatz für den Deutschen Skiverband (DSV) knapp verpasst. Die 30-Jährige, die noch am vergangenen Wochenende das Staffelrennen der Frauen wegen gesundheitlicher Probleme verpasst hatte, belegte im verkürzten Einzel über 12,5 Kilometer mit zwei Schießfehlern (+1:09,6 Minuten) den fünften Platz. Den Sieg sicherte sich die fehlerfreie Französin Lou Jeanmonnot vor den beiden Schwedinnen Ella Halvarsson (1 Schießfehler/+12,3 Sekunden) und Elvira Öberg (3/+56,4).

Hinter Preuß wurde Vanessa Voigt, die am vergangenen Sonntag im Single-Mixed mit Justus Strelow Platz drei belegt hatte, mit nur einem Patzer am Schießstand Neunte (+1:45,0). Das junge DSV-Quartett mit Selina Grotian, Johanna Puff, Julia Tannheimer und Julia Kink spielte nach zu vielen Schießfehlern keine Rolle bei der Vergabe um die vorderen Plätze.

Am Freitag geht es in Kontiolahti mit dem Sprint der Männer (16.20 Uhr) weiter. Die DSV-Athleten wollen dabei nach dem schwachen Auftritt im verkürzten Einzel Wiedergutmachung betreiben. Für die Frauen steht dann am Samstag (17.10 Uhr) das Sprintrennen auf dem Programm, bevor der Weltcup in Finnland am Sonntag mit den jeweiligen Massenstarts der Biathleten (14.30 Uhr) und Biathletinnen (17.10 Uhr/alles ARD und Eurosport) beendet wird.