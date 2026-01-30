Biathletin Franziska Preuß hat das Ende ihrer erfolgreichen Karriere angekündigt. „Nach dieser Saison ist definitiv Schluss“, sagte Deutschlands Sportlerin des Jahres am Freitag in einer virtuellen Medienrunde. Ob sie unmittelbar nach den Olympischen Spielen in Antholz bereits aufhört oder das letzte Weltcup-Trimester noch mitnimmt, ließ die Gesamtweltcupsiegerin offen. Es habe sich in den vergangenen Wochen so entwickelt, dass sie „fein“ mit der Entscheidung sei.

In der vorherigen Saison hatte sich Preuß, die in der Vergangenheit immer wieder von gesundheitlichen Problemen zurückgeworfen worden war, mit dem Gewinn der großen Kristallkugel sowie von WM-Gold in der Verfolgung gleich mehrere Träume erfüllt. Bei den Winterspielen hat sie bislang nur eine Bronzemedaille mit der Staffel auf dem Konto, auch hier soll jetzt Edelmetall in einem Einzelrennen her. Doch der Winter lief bislang nicht nach Plan, vor dem Saisonhöhepunkt erreichte sie nur einmal das Podest.

„Diese Gelassenheit ist nicht ganz so da, wie ich es gerne hätte“, erklärte Preuß: „Dafür gibt es mehrere Gründe. Der Sommer war nicht ganz so reibungsfrei. Erst die Schulter-Probleme, dann die Handoperation. Das zieht einem peu à peu Energie. Ich habe mich immer wieder aufraffen können und war auch motiviert. Vor der Saison war ich auch locker, dann war wieder der Fall mit der Infektion im Dezember, wo man zurückgeworfen wird. Seitdem tue ich mich nicht mehr so leicht, in diesen Flow zu kommen.“

Es sei derzeit „definitiv nicht die leichteste Phase“, so die Bayerin: „Aber ich gebe nicht auf. Da muss man durch.“ Bereits nach der Olympia-Generalprobe in Nove Mesto hatte Preuß aufhorchen lassen. „Vielleicht waren es meine letzten Weltcup-Rennen“, hatte sie da der Sportschau gesagt. Die olympischen Wettbewerbe in Italien beginnen am 8. Februar mit der Mixed-Staffel. Das letzte Rennen ist der Massenstart der Frauen am 21. Februar. Danach stehen noch die Weltcups in Kontiolahti, Otepää und Oslo auf dem Saisonplan.