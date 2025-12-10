Der Start der deutschen Biathletinnen in die Olympiasaison war bis dato von allerlei Komplikationen geprägt. Nun kommen zu den zahlreichen Fehlschüssen noch gesundheitliche Probleme hinzu. Wie der deutsche Skiverband am Mittwoch mitteilte, muss Franziska Preuß die am Freitag beginnenden Weltcup-Wettkämpfe in Hochfilzen absagen.

„Leider hat’s mich letzte Woche mit Influenza und Corona erwischt“, hatte die 31-Jährige am Montag bereits mitgeteilt. DSV-Sportdirektor Felix Bitterling bestätigte nun den Verdacht, dass die Gesamtweltcupsiegerin des Vorwinters pausieren muss. Gleiches gilt für Preuß' Teamkollegin Selina Grotian, 21, die ebenfalls erkrankt ist. Es habe für beide „nicht gereicht, um rechtzeitig fit zu werden für Hochfilzen“, so Bitterling. „Spätestens die letzte Nacht hat Klarheit gebracht. Es liegt jetzt der volle Fokus auf dem Start beim Weltcup von Grand Bornand.“ In Frankreich ist der Biathlontross von 18. bis 21. Dezember zu Gast.

Preuß hatte vor den finalen Wettkämpfen beim Weltcup-Auftakt im schwedischen Östersund über Erkältungssymptome geklagt, ehe sie auf die Teilnahme an Sprint und Verfolgung verzichtete. Da die Ruhpoldingerin als Gesamtweltcupsiegerin der Vorsaison einen Spezialstartplatz erhält, kann der DSV für Preuß niemanden nachnominieren. Statt sieben treten in Tirol nun sechs DSV-Biathletinnen an. Grotian wird durch Marlene Fichtner ersetzt, die bereits in Östersund am Start war. Julia Kink gibt ihr Saison-Debüt im Weltcup. Bei den Männern verdrängt David Zobel diesmal Lucas Fratzscher.