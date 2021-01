Der ehemalige Weltmeister Simon Schempp verpasst wegen eines grippalen Infekts die Biathlon-EM in Duszniki Zdroj/Polen. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, fehlt der 32-Jährige bei den Titelkämpfen von diesem Mittwoch bis Sonntag ebenso wegen Krankheit wie Anna Weidel bei den Frauen. Der zweimalige Olympia-Zweite Schempp hatte seinen Platz im deutschen Weltcup-Team nach nur zwei Einsätzen Anfang Januar wieder verloren und kämpft seitdem um den Anschluss. Krankheitsbedingt konnte er danach schon nicht im IBU-Cup in Bayern antreten. Prominenteste Skijägerin im sechsköpfigen EM-Frauenteam ist Franziska Hildebrand. Bei den Männern verfügen Philipp Horn, Johannes Kühn und Philipp Nawrath über viel Erfahrung im Weltcup und können sich in Einzel, Sprint, Verfolgung und Mixedstaffeln noch für einen Platz bei der WM anbieten. Die Nominierung für den Saison-Höhepunkt in Pokljuka (10. bis 21. Februar) erfolgt erst in der kommenden Woche im Anschluss an die EM, hieß es vom DSV. Die WM-Norm haben bislang Arnd Peiffer, Benedikt Doll und Erik Lesser sowie Franziska Preuß, Denise Herrmann, Janina Hettich und Maren Hammerschmidt erfüllt.