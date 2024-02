Biathlon:Doping für die Latten

Von Korbinian Eisenberger, Nove Mesto

Am besten bündelte es ein sonst zurückhaltender Mann, der Ruhpoldinger Biathlet Johannes Kühn. "Wenn man ehrlich ist, ist das Rennen schon gelaufen gewesen, bevor es angegangen ist." Kühn sagte diesen Satz nach dem Jagdrennen bei der Biathlon-WM in Nove Mesto, also einem Format, dessen Wesenskern darin besteht, die Verfolgung der Vorderen aufzunehmen. Problem daran: Genau das war in Tschechien nahezu unmöglich.