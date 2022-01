Meldungen im Überblick

Biathlon, Antholz: Ex-Weltmeister Benedikt Doll hat erstmals in dieser Saison ein Weltcup-Rennen gewonnen. Im Massenstart von Antholz setzte sich der 31-Jährige am Samstag klar vor dem zwölfmaligen Weltmeister Johannes Thingnes Bö durch. Nach nur einem Schießfehler lag Doll im letzten Männer-Einzelrennen vor Olympia 31,3 Sekunden vor dem Norweger, der dreimal in die Strafrunde musste. Für Doll war es der insgesamt dritte Weltcup-Sieg. Dritter wurde der Norweger Sturla Holm Laegreid (3 Fehler). In der vergangenen Woche war Doll bereits Sprint-Zweiter beim Heimweltcup in Ruhpolding geworden.

"Ich bin unfassbar glücklich", sagte Doll nach seinem ersten Sieg seit über zwei Jahren in der ARD. "Es ist richtig schön, dass es mit dem Sieg aufging und nicht nur mit einem Podestplatz", meinte der Skijäger, der zuletzt am 19. Dezember 2019 den Sprint von Le Grand-Bornand gewonnen hatte. Johannes Kühn kam bei seinem Comeback nach seiner Corona-Zwangspause auf Platz 19. Der 30-Jährige hatte nach sechs Strafrunden 3:21,4 Minuten Rückstand auf seinen Mannschaftskollegen ganz oben auf dem Podest. Roman Rees, der ebenfalls sechs Fehler verbuchte, beendete das 15-Kilometer-Rennen auf Rang 21 mit 3:33 Minuten Rückstand.

Fußball, 2. Liga: Der SV Darmstadt 98 hat den FC St. Pauli als Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga abgelöst. Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht setzte sich am Samstag beim Letzten FC Ingolstadt 04 mit 2:0 (1:0) durch. Von den vergangenen 13 Spielen haben die Darmstädter nur eine Begegnung verloren. Die Treffer zum fünften Auswärtssieg nacheinander erzielten Tim Skarke (15.) und Aaron Seydel (82.). Mit 39 Zählern liegen die Hessen nach dem 20. Spieltag zwei Punkte vor dem FC St. Pauli. Die Hamburger warten seit vier Partien auf einen Erfolg und verloren am Freitagabend das Stadtduell gegen den HSV (34) mit 1:2 (1:0).

Ein wildes Spiel lieferten sich am Samstag der SC Paderborn und Werder Bremen. Die Hanseaten gewannen trotz des zwischenzeitlichen 1:3-Rückstands noch mit 4:3 (1:2). Damit gewannen die Bremer auch ihr fünftes Spiel unter ihrem Trainer Ole Werner und verbesserten sich mit 35 Punkten auf den Aufstiegsrelegationsplatz drei. Für die Ostwestfalen trafen zweimal Florent Muslija (15./Foulelfmeter, 38.) und Felix Platte (57.) aus großer Distanz zur zwischenzeitlichen 3:1-Führung. Doch die Gäste hielten mit den Toren von Marvin Ducksch (35.), Romano Schmid (59.), Niclas Füllkrug (66.) und Ömer Toprak (86.) dagegen. Auf beiden Seiten wurde in der zweiten Halbzeit noch jeweils ein Tor aberkannt.

Die Aufstiegsambitionen des 1. FC Heidenheim (34) erhielten durch das 0:0 bei Hansa Rostock einen Dämpfer. Mit einem Sieg hätten die Heidenheimer ihren dritten Platz erfolgreich verteidigen können. Die Rostocker waren die insgesamt aktivere Mannschaft, die Gäste fanden in der Offensive kaum statt. Am Abend trat der FC Schalke 04 beim Tabellenvorletzten Erzgebirge Aue an.

Fußball, 3. Liga: Der 1. FC Kaiserslautern hat am 22. Spieltag der 3. Fußball-Liga den zweiten Tabellenplatz gefestigt. Die Roten Teufel gewannen 2:0 (1:0) gegen Aufsteiger Viktoria Berlin. Julian Niehues (42.) und Philipp Hercher (63.) erzielten die Treffer für die Pfälzer. Eintracht Braunschweig erreichte gegen den Halleschen FC einen 1:0 (0:0)-Sieg. Luc Ihorst (65.) traf für den deutschen Meister von 1967. Waldhof Mannheim kam zu einem 2:1 (1:0) beim Tabellenvorletzten Würzburger Kickers. Pascal Sohm (40.) und Fridolin Wagner (90.) schossen die Tore der Kurpfälzer, Robert Hermann (69.) war für die Mainfranken zum zwischenzeitlichen 1:1 erfolgreich. Viktoria Köln gewann 5:2 (0:1) gegen den SC Verl. Der SV Wehen Wiesbaden und der VfL Osnabrück trennten sich torlos.

Kurz vor dem geplanten Anpfiff war das Stadtduell zwischen Türkgücü München und 1860 München abgesetzt worden. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Samstag mit und führte als Begründung an, dass das Gesundheitsamt der Stadt München wegen einiger Corona-Fälle bei 1860 eine "Quarantäne für weite Teile des Teams angeordnet" habe. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Das für Dienstag (19.00 Uhr) angesetzte Spiel gegen Kaiserslautern ist laut DFB "ebenfalls stark gefährdet".