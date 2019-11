Zur Belohnung gab es eine Kuscheleinheit mit den Elchen von Östersund. Der "Moose Garden" in der schwedischen Stadt war ein beliebtes Ausflugsziel vor acht Monaten bei der WM, und Denise Herrmann musste nach ihrer ersten Medaille als Biathletin ja auch erst mal einen Ort finden, um das Erlebte zu verarbeiten. Auf dem Marktplatz hatte sie nach der Hymne ihre Goldmedaille in die Kameras gehalten, neben ihr Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier mit Bronze. Ein Bild, das es so nicht mehr geben wird - und eines, das womöglich schon ein Fingerzeig in die Zukunft war.

Die Elche sind nun wieder da im Kopf von Denise Herrmann: Am Samstag starten die Biathleten in Östersund in ihre neue Saison, und für das deutsche Team ist nichts mehr wie zuvor. Wobei, so gerne will man das gar nicht hören beim Deutschen Skiverband (DSV). Gut, okay, Laura Dahlmeier, die Seriensiegerin der vergangenen Jahre, hat ihre Karriere aus Motivationsgründen Mitte Mai mit nur 25 Jahren beendet, aber man hat ja auch noch andere Athletinnen im Team. "Das ist Vergangenheit, jede Karriere geht einmal zu Ende. Ich verstehe die Diskussionen schon den ganzen Sommer nicht", sagt Bundestrainer Mark Kirchner, der bei Fragen nach einer Nachfolgerin der Weltklasse-Athletin Dahlmeier gereizt klingt. Man möchte sich nun gerne emanzipieren. Die anderen im Team hätten es verdient, "dass man nicht immer wieder über Laura spricht", sagt Kirchner. Die Königin ist tot, lang lebe die Königin.

"Im Sommer musst du immer wieder bei Null anfangen"

Die WM-Krone gehört Denise Herrmann seit den Märztagen von Östersund, neben Verfolgungs-Gold schnappte sich die 30-jährige noch Silber mit der Mixed-Staffel und Bronze im Massenstart, war damit beste Deutsche vor der Husten-geplagten Dahlmeier mit Bronze in Sprint und Verfolgung. Doch nun steht Herrmann vor einer neuen Herausforderung: Sie will beweisen, dass die Erfolge von Östersund auch Erfolge von Hochfilzen oder Ruhpolding seien können; dass sie eine ist, die dauerhaft überzeugen kann. "Im Sommer musst du immer wieder bei Null anfangen, egal ob du jetzt eine Medaille hast oder nicht" sagt Herrmann heute, "man muss fast härter danach arbeiten, weil man sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen darf".

Und das ist tatsächlich zu beachten: Bei ihr liegen noch Schätze verborgen, die es zu heben gilt. Vor drei Jahren ist sie schließlich erst als Langläuferin auf Biathlon umgestiegen, die plötzliche Arbeit mit der Waffe sei "wie ein Kopfsprung ins eiskalte Wasser" gewesen, hat Herrmann mal gesagt, "tägliche Überforderung". Die starke Läuferin hat sich freigeschwommen bei der WM und will nun austesten, ob sie auch einen Ozean bezwingen kann. Irgendwann.