26. Januar 2019, 14:10 Uhr Biathlon Dahlmeier läuft auf Platz zwei

Die Biathletin aus Deutschland wird beim Verfolgungsrennen in Antholz Zweite hinter Dorothea Wierer. Die Rodel-Doppelsitzer Toni Eggert und Sascha Benecken gewinnen WM-Gold.

Sportmeldungen in Kürze

Biathlon, Antholz: Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier ist beim Biathlon-Weltcup in Antholz in der Verfolgung auf Platz zwei gelaufen. Die 25-Jährige musste sich am Samstag nach einer starken Leistung nur Lokalmatadorin Dorothea Wierer mit sechs Sekunden Rückstand geschlagen geben. Dahlmeier leistete sich einen Fehler und setzte sich in der Schlussrunde gegen die Italienerin Lisa Vittozzi, die wie ihre italienische Teamkollegin Wierer zwei Fehler schoss, klar durch. Vittozzi kam 16,2 Sekunden hinter Wierer ins Ziel.

Die siebenmalige Weltmeisterin Dahlmeier machte damit einen weiteren Schritt zurück zu alter Stärke und verpasste ihren ersten Sieg seit gut einem Jahr nur knapp. Sie geht nun als Mitfavoritin in den Massenstart am Sonntag.

Ihren zweiten Platz sicherte sich Dahlmeier, die nur im ersten Stehendschießen eine Scheibe nicht abräumte, durch einen Antritt an einem Anstieg kurz vor Schluss. Nachdem die Partenkirchnerin nach Platz vier im Sprint noch völlig entkräftet im Ziel liegen geblieben war, zeigte sie sich vollständig regeneriert. Für die anderen vier deutschen Starterinnen reichte es nicht für eine Platzierung unter den Top 15.

Ski alpin, Kitzbühel: Beim Slalom-Klassiker in Kitzbühel hat Felix Neureuther die vorderen Platzierungen ein weiteres Mal verpasst. Drei Tage vor der WM-Generalprobe in Schladming verzeichnete Deutschlands bester Skirennfahrer als Elfter aber einen kleinen Aufwärtstrend, auch wenn er von der Spitze fast zwei Sekunden entfernt war. Den Sieg auf dem Ganslernhang holte sich am Samstag der junge Franzose Clement Noel, der nach Wengen den zweiten Erfolg im Weltcup nacheinander feierte. Zweiter wurde der Österreicher Marcel Hirscher, Dritter der Franzose Alexis Pinturault.

Rodeln, WM: Die Rodel-Doppelsitzer Toni Eggert und Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) haben ihren WM-Titel erfolgreich verteidigt. Bei den Weltmeisterschaften in Winterberg gewannen die Thüringer am Samstag vor den Olympiasiegern Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee), 78 Tausendstel trennten die beiden Top-Duos nach zwei Läufen. Bronze ging an die Österreicher Thomas Steu/Lorenz Koller, die Lokalmatadoren Robin Geueke/David Gamm belegten nur den 14. Platz. Für Eggert/Benecken war es der zweite WM-Titel, sie krönten damit ihre starke nacholympische Saison: Schon am Freitag hatten sie Gold im weniger wichtigen Sprintwettbewerb geholt. Auch im Weltcup präsentieren sich die beiden in diesem Winter souverän und stehen kurz vor dem Gewinn der Gesamtwertung.

Skispringen, Rasnov: Skispringerin Katharina Althaus ist zum sechsten Mal in den jüngsten acht Wettbewerben auf das Podest geflogen. Mit Platz zwei im rumänischen Rasnov büßte die 22 Jahre alte Oberstdorferin aber im Kampf um den Gesamtweltcup weiter an Vorsprung auf ihre Rivalin Maren Lundby (Norwegen) ein, die in Siebenbürgen erneut nicht zu schlagen war. Mit Sprüngen auf 94,0 und 95,0 m sowie 247,8 Punkten siegte Olympiasiegerin Lundby souverän vor der Olympiazweiten Althaus (236,9/91,5+93,0), Dritte wurde hauchdünn hinter der Allgäuerin die Japanerin Sara Takanashi (236,8). Juliane Seyfarth (Ruhla) überzeugte mit Platz vier, Sotschi-Olympiasiegerin Carina Vogt (Degenfeld) wurde Achte. Im Gesamtweltcup führt Althaus mit 702 Punkten knapp vor Lundby (688), beide haben nun drei Saisonsiege auf dem Konto. Mit einem Sieg im zweiten Springen ins Rasnov am Sonntag (12.30 Uhr) würde die Skandinavierin vorbeiziehen.

Skispringen, Sapporo: Die deutschen Skispringer haben das Podest beim Weltcup im japanischen Sapporo klar verpasst. Stephan Leyhe landete am Samstag mit Sprüngen auf 131,5 und 126 Meter als bester DSV-Adler auf Rang neun, direkt hinter ihm platzierte sich der Tournee-Zweite Markus Eisenbichler mit Sprüngen auf 133 und 130 Meter. Olympiasieger Andreas Wellinger zeigte nach seiner Trainingspause als 13. eine ordentliche Leistung. Der Sieg ging an Österreichs Top-Athlet Stefan Kraft. Zweiter wurde der Pole Kamil Stoch, der mit einem Fabelsprung auf 148,5 Meter den Schanzenrekord gleich um viereinhalb Meter verbesserte. Dritter wurde der Norweger Robert Johansson.