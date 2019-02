9. Februar 2019, 00:02 Uhr Biathlon Deutsche Staffel siegt in der Kälte von Canmore

In Kanada setzen sich die deutschen Biathletinnen bei Temperaturen von minus 18 Grad vor Norwegen und Frankreich durch. Die Generalprobe vor der WM gelingt perfekt.

Die deutschen Biathletinnen haben im kanadischen Canmore den ersten Staffelsieg seit über einem Jahr eingefahren und eine perfekte Generalprobe für die WM gefeiert. Das deutsche Quartett mit Vanessa Hinz, Franziska Hildebrand, Denise Herrmann und Laura Dahlmeier leistete sich am Freitag zwar eine Strafrunde und zwölf Nachlader, hatte im Ziel nach 4 x 6 Kilometern aber trotzdem 30,2 Sekunden Vorsprung vor Norwegen. Bei arktischen Temperaturen von minus 18 Grad ging der dritte Platz an Frankreich.

Als Schlussläuferin musste Doppel-Olympiasiegerin Dahlmeier bei widrigen Bedingungen nach dem letzten Schießen in die Strafrunde. Das Weltmeisterinnen-Quartett des Deutschen Skiverbandes hatte zuletzt im Januar 2018 in Ruhpolding ein Rennen gewonnen. Im vierten Staffelwettbewerb des Winters war es zugleich der dritte Podestplatz. Damit gehören Dahlmeier und Co. bei der WM vom 7. bis 17. März in Östersund/Schweden wieder zum Kreis der Favoritinnen.