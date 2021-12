Die für den 28. Dezember geplante Biathlon World Team Challenge in der Schalker Arena wird ins kommende Jahr verlegt. Aufgrund der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen wird der Wettbewerb auf einen Termin zwischen Weihnachten und Neujahr 2022 verschoben. Bereits im vergangenen Jahr war die World Team Challenge abgesagt worden, statt dessen fand eine Ersatzveranstaltung in Ruhpolding statt. Diese Option wird für dieses Jahr erneut geprüft. "Nach der Verschiebung im vergangenen Jahr hatten wir diesmal bis zuletzt gehofft, die World Team Challenge wieder in bewährter Form durchführen zu können", sagte Thorsten Kramer, zuständig bei Schalke 04: "Aufgrund der zahlreichen Neuinfektionen, der drohenden Überlastungen der Krankenhäuser und den damit verbundenen politischen Entscheidungen der Ministerpräsidenten-Konferenz und unserer Landesregierung bleibt uns aber keinerlei Spielraum für eine andere Entscheidung."