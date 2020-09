Von Theo Harzer

"Die volle Aufmerksamkeit Basketball-Deutschlands", wird Nördlingen am 17. und 18. Oktober zuteil, glaubt Kurt Wittmann. Wittmann ist Manager der XCYDE Angels, der Bundesliga-Basketballerinnen des BG Donau-Ries. Im Ries versammelt sich dann die deutsche Basketballerinnenelite um das Top-Four-Turnier der DBBL auszutragen. Außer den gastgebenden Angels sind die Rutronik Stars Keltern, der TSV 1880 Wasserburg und der THK Basketball aus Hannover qualifiziert. Einige Zuschauer werden wohl live dabei sein dürfen in der Hermann-Keßler-Halle.

Der Klub hat schon vor vier Wochen ein Hygienekonzept vorgelegt, das 500 Zuschauer vorsieht. Die Landesregierungen einigten sich am Dienstag darauf, vorläufig wieder Publikum im deutschen Profisport zuzulassen: mit bis zu 20 Prozent dürfen Stadien und Hallen ausgelastet sein. Das freut auch Wittmann, denn für einen Verein wie den BG Donau-Ries sind Zuschauer und die damit verbundenen Einnahmen essenziell. Er betont: "Damen-Basketball ohne Zuschauer ist nicht überlebensfähig. Nicht auf diesem Niveau."

Am Dienstag ist Wittmanns Team in die Saisonvorbereitung gestartet. Neben einem Testspiel an diesem Sonntag und einem Testturnier sieben Tage später, bei dem das Hygienekonzept bereits getestet werden soll, geht es vor allem darum, die im Vergleich zur Vorsaison stark veränderte Mannschaft zu einer Einheit zu formen. Die Angels haben vier ihr Starting-Five- Spielerinnen abgegeben, aber auch einige vielversprechende Zugänge verpflichtet.

Besonders bitter ist der Verlust von Luisa Geiselsöder, die im April von den Dallas Wings in der amerikanischen Profiliga WNBA gedraftet wurde. Auf ihre Aufgabe dort soll sie gerade in Frankreich vorbereitet werden, wo sie bei Landerneau Bretagne Basket spielt. "Luisa hat in der letzten Saison eine raketenartige Entwicklung genommen. Unser Spiel war auf sie zugeschnitten", sagt Wittmann - betont aber auch, wie stolz man in Nördlingen auf Geiselsöder ist: Eine solche Ausnahmekönnerin sei eben nicht zu ersetzen, das müsse die Mannschaft als Team kompensieren. Dabei werden die zwei neu verpflichteten Centerinnen, die deutsche Nationalspielerin Nadjeschda Ilmberger und die 1,98 Meter große Deutsch-Amerikanerin Tori Waldner, eine wichtige Rolle spielen. Zusammen mit den anderen Neuen bilden sie eine Mannschaft, in der Wittmann großes Potenzial sieht und mit der er in den "nächsten zwei, drei, vier Jahren an die deutsche Spitze" will.

Das wird nicht leicht. Besonders die Stars Keltern, die Wittmann als Favoriten für das Top-Four-Turnier ausmacht, sind im Frauenbasketball eine Macht. "Die haben wohl den größten Etat von allen und wohl individuell die besten Spielerinnen, insofern muss man davon ausgehen, dass sie auch nächste Saison die Liga dominieren werden", glaubt Wittmann. Interessant ist, dass Keltern komplett ohne deutsche Spielerinnen antritt.

Die Nördlinger Angels haben da eine andere Philosophie. Sie wollen talentierten, deutschen Spielerinnen und Eigengewächsen eine Plattform bieten, sich zu entwickeln. Eben so, wie es Geiselsöder fünf Jahre lang im Ries getan hat. Wittmann sieht in Deutschland eine ganze Reihe an Talenten und glaubt, dass diese Talente auch die Angels auf dem Schirm haben: "Die haben gesehen: Mensch, da ist ein Verein, der entwickelt Spieler. Die kriegen dort Spielminuten, die werden dort aufgebaut, da will ich hin, da will ich dabei sein." Deshalb sei es vor dieser Saison relativ einfach gewesen, deutsche Spielerinnen zu verpflichten. Für das Mannschaftsgefüge wichtig ist auch Trainer Ajtony Imreh. Sein Vertrag wurde kürzlich um drei Jahre verlängert.

Kurzfristig starten die Angels nun in ihre Saisonvorbereitung, am 17. Oktober treten sie dann im Halbfinale gegen Wasserburg an. Luisa Geiselsöder wird die Entwicklung der Angels aus Frankreich, vielleicht irgendwann mal aus Dallas, beobachten und gespannt sein, ob jemand in ihre großen Fußstapfen treten kann.