Ohne eine außergerichtliche Lösung im Streit mit Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München rechnet Rainer Koch, Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV), für den weiteren Verlauf des DFB-Pokals mit einem Terminproblem. "Wir können mit der zweiten Runde nicht ewig warten. Wir geraten in große Schwierigkeiten, wenn es nicht bald eine Lösung gibt", sagte der 61-Jährige der Passauer Neuen Presse. Türkgücü hatte mit einer Einstweiligen Verfügung vor einer Woche erwirkt, dass das Erstrundenspiel zwischen Schalke 04 und dem bayerischen Regionalligisten Schweinfurt 05 kurzfristig abgesagt werden musste. Beim Drittliga-Aufsteiger hatte man sich nicht mehr an die mündliche Vereinbarung gebunden gefühlt, derzufolge nach der Corona-Unterbrechung der Liga Spitzenreiter Türkgücü als Aufsteiger und die zweitplatzierten Schweinfurter als Pokalteilnehmer gemeldet wurden. Eine erstinstanzliche Verhandlung vor dem Landgericht München ist erst für 28. September anberaumt. Schon am 18. Oktober soll die zweite Runde ausgelost werden. Die Spiele sind für den 22. und 23. Dezember terminiert.