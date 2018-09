2. September 2018, 18:54 Uhr 1860 beweist gegen Cottbus seine Reife Erstaunlich dicht

Der TSV klettert nach dem 2:0 auf Rang vier - sogar noch besser steht Lokalrivale SpVgg Unterhaching als Tabellenführer da. In Sachen Grünwalder Stadion meldet sich Hans Sitzberger zu Wort.

Von Johannes Kirchmeier

Einen offenen Wadenbeinbruch hatte sich Hendrik Bonmann nicht zugezogen am Freitagabend, das konnte selbst der Laie schnell erkennen. Denn der Torhüter des Fußball-Drittligisten TSV 1860 München hatte seine Trainingshose hoch- und den Stutzen heruntergezogen, eine Wunde oder gar ein Knochen waren an der frei gelegten Wade nicht erkennbar. Bonmann war die Tatsache der leichteren Verletzung allerdings gar nicht so recht. Schließlich fehlte ihm ein Alibi: "Ich lasse mich normalerweise nie auswechseln", sagte er. "Da muss es schon ein offener Wadenbeinbruch sein." Einen Moment lang wirkte er so, als würde ihn der Umstand grämen. Denn er konnte ja beim 2:0 (1:0) gegen den FC Energie Cottbus in der 54. Spielminute lediglich "nicht mehr schießen und nicht mehr richtig laufen" und glaubte, dass er keine allzu schlimme Verletzung erlitten hatte.

Lacazette kommt für ein Jahr aus Darmstadt zurück - "kostenlos", wie Trainer Bierofka anmerkt

Am Samstag sollte sich jedoch herausstellen: Das mit der Auswechslung war doch keine so schlechte Idee, Bonmann hatte es schwerer getroffen als erwartet. Er fehlt den Münchnern drei bis vier Wochen mit einem Teileinriss des Innenbandes im rechten Knie. Sein Alibi für den ärgerlich frühen Abtritt hatte er also doch noch bekommen. Ersetzen wird ihn erst einmal der Stammtorhüter der vergangenen Saison: Marco Hiller, den Bonmann durch starke Leistungen vor und in dieser Spielzeit auf die Bank verdrängt hatte.

Das war also eine der schlechten Nachrichten diesem ansonsten sehr erfreulichen Wochenende für die Sechziger. Denn kurz vor Bonmanns Verletzung sicherten sie sich für ein Jahr die Dienste des Giesing-erfahrenen Sechsers Romuald Lacazette. Er kommt für ein Jahr lang per Leihe vom Zweitligisten SV Darmstadt 98, "kostenlos", wie Trainer Daniel Bierofka nach dem Spiel gegen Cottbus anmerkte. Und durch den Erfolg kurz nach Bonmanns Verletzung vor 15 000 Zuschauern gegen den Mitaufsteiger aus der Lausitz im Grünwalder Stadion klettert der TSV 1860 zudem auf Tabellenrang vier. Damit sind die Löwen übrigens nicht einmal bester bayerischer Drittligist, die SpVgg Unterhaching führt die Tabelle nach dem 3:0 gegen den Letzten Braunschweig sogar an. Für freistaatweite Heiterkeit sorgt zudem der Sprung der Würzburger Kickers von ganz unten auf Rang sieben nach drei Siegen in Serie.

Während die Hachinger besonders durch ihre spielerische Stärke und den bestechenden Torjägerqualitäten des Zwieselers Stephan Hain im Sportpark Erfolgserlebnisse feiern, zeigten die Löwen gegen Cottbus im Sechzigerstadion ihre Reife. "Beide Mannschaften waren in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe", fand Bierofka. "Beide hatten gefährliche Situationen vor dem gegnerischen Tor." Doch als es dann darum ging, diese Situationen durch Treffer zu veredeln, war nur seine Mannschaft da gegen das ebenfalls stark eingeschätzte Team von Claus-Dieter Wollitz. Der Cottbuser Fabian Graudenz erzielte mit seinem Schienbein das 1:0 für den TSV 1860, Nico Karger erhöhte nach einem Solo auf der linken Außenbahn. Danach hatte Sechzig die Partie im Griff. "Wir haben auf das dritte Tor gespielt und trotzdem hinten den Laden dicht gemacht", beschrieb Mittelfeldspieler Quirin Moll fast etwas erstaunt.

Bierofka gab dabei selbst den Ton vor. Im Duell der etwas wilderen Trainertypen, die manchmal auch zu unvorhergesehenen Jubelläufen übers Feld oder Wuttiraden daneben neigen, mischte er sich anders als Wollitz bei einer Rudelbildung vor den Trainerbänken kurz vor der Halbzeit nicht groß ein. Sollte Bierofka nun am Dienstag beim FC Memmingen auch den Einzug ins Toto-Pokal-Viertelfinale schaffen (um 18.60 Uhr, wie der Verein mit kindlicher Freude ankündigt), hat er ohnehin eine ruhige Länderspielpause vor sich.

Ganz ohne Unruhe geht es bei den Sechzigern natürlich traditionell nicht. Oberbürgermeister Dieter Reiter erteilte in der tz ganz großen Umbauplänen im Stadion in Giesing jüngst eine Absage. Was dem Verein, der ja auch bei sportlichem Erfolg nicht zurück in die Arena ziehen will (und darf), freilich nicht so sehr gefällt. 1860-Vizepräsident Hans Sitzberger äußerte auf Facebook: "Wir hören immer, was nicht geht. 1860 ist wieder Zuhause im 60er Stadion. Die Löwen gehören nach Giesing. Es müssen keine 30 000 bis 40 000 Plätze sein." Er wünsche sich allerdings "ein Dach für die Stehplätze, ein paar Sitzplätze mehr und für unsere Gäste, die mehr ausgeben wollen, einen Vip-Bereich". Das Dach hätte den Stehenden in ihren Outdoor-Jacken am Freitagabend bei strömendem Regen eigentlich schon gereicht.