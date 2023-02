Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat die Ottawa Senators in der nordamerikanischen Profiliga NHL mit einer überragenden Leistung zum fünften Sieg im sechsten Spiel geführt. Der gebürtige Viersener war beim 4:3 nach Verlängerung gegen die Calgary Flames an allen vier Treffern der Gastgeber beteiligt. Stützle bereitete zunächst die ersten drei Ottawa-Tore vor, in der Overtime erzielte der 21 Jahre alte Angreifer nach 1:55 Minuten dann den Siegtreffer. Für den Shootingstar, der eine Teilnahme an der WM im Mai zuletzt offengelassen hatte, waren es die Scorerpunkte 50 bis 53 in dieser Saison. 53 Scorerpunkte in 48 Partien sind nicht nur pro Spiel die beste Zwischenbilanz in der eigenen Mannschaft, sondern der Eintritt in den elitären Kreis der Stars, die im Schnitt mehr als einen Punkt pro Partie verbuchen. Damit ist Stützle zu diesem Zeitpunkt seiner jungen Karriere sogar besser als Leon Draisaitl: Der Kölner hatte nach 180 NHL-Spielen 131 Scorerpunkte auf dem Konto, Stützle schon 140. Zufrieden war er dennoch nicht. Er fühle sich "nicht großartig, um ehrlich zu sein", sagte Stützle. "Ich habe mich ein paar Mal richtig geärgert, aber am Ende haben wir es hinbekommen." Die Verlängerung war nur zustande gekommen, weil Ottawa dank Stützle in den letzten 2:14 Minuten des dritten Drittels einen Zwei-Tore-Rückstand noch aufholte. Für die Senators sind die Play-off-Plätze als Vorletzter der Atlantic Division in weiter Ferne.