Interview von Javier Cáceres, Berlin

Hertha BSC geht mit einem Präsidenten neuen Zuschnitts in die Bundesliga-Saison: Kay Bernstein, einst Mitbegründer und Vorsänger der "Ultra"-Gruppierung "Harlekins Berlin". Als er sich im Juni als Nachfolger des langjährigen Präsidenten Werner Gegenbauer bewarb, hob er sich allein schon dadurch ab, dass er kein Sakko überm Business-Hemd trug, sondern eine blauweiße Hertha-Trainingsjacke. Für das Interview unterbricht er den Familienurlaub auf der Ostseeinsel Usedom, die, so ein Zufall, auch Bernstein-Insel genannt wird. Er hat dort seit einigen Jahren einen Dauerstellplatz auf dem Campingplatz, die Zufahrtsstraße heißt: Bernsteinweg. In seinem Lebenslauf steht, dass er sich zum Elektroinstallateur ausbilden ließ und als Industriemechaniker gearbeitet hat. Heute ist der 41-Jährige ein erfolgreicher Kommunikations- und Eventunternehmer und stolz darauf, dass er seine 13 Angestellten durch die Corona-Krise führen konnte. Die SZ holt er am Bahnhof ab - im Elektro-Porsche.