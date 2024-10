Interview von Hilmar Schmundt, Berlin

Herbst ist Marathonzeit. An diesem Wochenende findet nicht nur der München-Marathon statt, auch an unzähligen anderen Orten machen sich die Läuferinnen und Läufer auf die berühmte 42,195 Kilometer lange Strecke: in Budapest und Chicago, Graz und Zagreb, Eindhoven und Trubschachen im Emmental, in Stralsund und Saarbrücken, Wernigerode im Harz, Bräunlingen im Schwarzwald und Brandenburg an der Havel. Profis auf der Jagd nach Bestzeiten, ambitionierte Freizeitläufer – und Starter wie Peter Bartel vor drei Wochen in Berlin. Wo der 82-Jährige die Zuschauer an der Strecke mindestens so sehr begeisterte wie der Sieger.