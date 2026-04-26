Die Eisbären Berlin haben auch das zweite Finalspiel um die deutsche Eishockey -Meisterschaft gegen die Adler Mannheim gewonnen. Der Titelverteidiger siegte gegen den Hauptrundenzweiten 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) und führt nun in der Best-of-seven-Serie mit 2:0 Siegen. So fehlen noch zwei weitere Erfolge zum erneuten Gewinn der Meisterschaft.

Leonhard Pföderl steuerte zwei Tore zum verdienten Sieg der Berliner bei. Außerdem trafen Manuel Wiederer, Liam Kirk und Eric Hördler für die Berliner, die bereits das Auftaktspiel der Serie in Mannheim klar mit 7:3 gewonnen hatten. Zach Solow erzielte den späten Ehrentreffer der Mannheimer.

Vor 14 200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof gelang den Eisbären ein Blitzstart. Wiederer verwertete in der dritten Minute eine kluge Vorarbeit von Frederik Tiffels. Die Mannheimer, die auf ihren verletzten Playoff-Topscorer Justin Schütz verzichten mussten, bemühten sich danach um den Ausgleich, leisteten sich aber immer wieder Abspielfehler. Die Berliner setzten zunehmend auf Konter und konnten ihren Vorsprung kurz nach der ersten Pause ausbauen. Kirk schloss einen Alleingang erfolgreich ab (23.). Auch im Schlussdrittel blieben die Berliner äußerst effizient: Pföderl baute den Vorsprung mit Toren in der 47. und 54. Minute aus. Er schraubte seine Playoff-Ausbeute als erster Spieler in der DEL-Geschichte auf 50 Treffer.