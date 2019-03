3. März 2019, 19:25 Uhr Berlin Eigentor mit Schubkraft

Beim 2:1 gegen Mainz patzt Herthas Niklas Stark zwar zunächst sehenswert, zeigt dann aber, warum er sich zu einem interessanten Verteidiger entwickelt hat.

Von Saskia Aleythe, Berlin

Die Gefahr ist natürlich, dass Niklas Stark das jetzt öfter macht. Mit seiner Aktion am Samstag im Berliner Olympiastadion hatte der Mann im Hertha-Trikot ja durchschlagenden Erfolg: Wie er sich mit dem Kopf in den herbeirauschenden Ball von Levin Öztunali warf, ihn dabei ins eigene Netz lenkte - und seinen Kollegen von Hertha BSC damit paradoxerweise den nötigen Anschub verpasste, nachdem sie eine grauenvolle erste Halbzeit gespielt hatten. "Das war wie ein kleiner Dosenöffner", sagte der Innenverteidiger später selber, der die eine oder andere Führungsqualität schon in den vergangenen Jahren entwickelt hatte: Als die deutsche U19-Nationalmannschaft 2014 Europameister wurde, trug Stark die Kapitänsbinde.

Am Ende des Nachmittags war Stark der gefragteste Berliner, weil ihm gegen den FSV Mainz 05 auch noch der Siegtreffer zum 2:1 (0:0) gelungen war. Als Doppeltorschütze kann man sich aus Bundesliga-Stadien für gewöhnlich nicht wirklich gut herausschleichen, Stark musste also ein paar Extra-Runden drehen, hier eine Kamera, dort noch eine, und dahinten: die auch noch! Was nun das schönere Tor gewesen sei? "Das erste natürlich: Flugkopfball", antwortete der 23-Jährige. Auch Trainer Pal Dardai war nach viel Missmut über die ersten 45 Minuten wieder bester Laune. "Ich sage schon seit Wochen, er muss langsam ein Tor machen", sagte Dardai über Stark, "nach dem Spiel habe ich gesagt: Na, hast du ein Tor gemacht? Sogar zwei! - da hat er gelacht."

Noch in der Halbzeit musste sich Herthas Trainer zusammenreißen: "Ich habe versucht, intelligent zu bleiben", sagte Dardai, bei dem auch schon mal Taktiktafeln zu Bruch gehen, wenn er sich allzu sehr aufregt. "Wir haben eine sehr schlechte erste Halbzeit gespielt", sagte er, "da konnte man einschlafen." Vielleicht hatte ihn die Ereignislosigkeit auf dem Rasen auch nur zu träge gemacht, um zu wüten: Nach zwei Mini-Kopfball-Chancen von Jordan Torunarigha (8.) und Antony Ujah (14.) für die Gäste gab es in der 34. Minute noch einen Lattentreffer des Mainzers Karim Onisiwo zu sehen, ansonsten war auf beiden Seiten wenig Drang zum Tor zu erspähen. Zur Pause pfiff das halbe Stadion. "Keiner war bei 100 Prozent. Wir haben jeden Zweikampf verloren", sagte Marko Grujic.

Aus der Pause kam Hertha mit dem Eigentor von Stark in der 46. Minute. Öztunali hatte sich auf der rechten Strafraumseite befreit, sein Schuss ging Richtung linkes Toreck, Hertha-Torwart Rune Jarstein flog auch dorthin - und wurde von Stark überrumpelt. "Der Rückstand hat uns aufgeweckt", sagte Valentino Lazaro, man habe gewusst: "Wenn wir jetzt nicht Gas geben, kann das böse enden." Grujic konterte vier Minuten später mit dem 1:1. Davie Selke köpfte eine Ecke Richtung Tor, Mainz-Torwart Florian Müller ließ abklatschen, doch Grujic staubte ab. "Manchmal ist es wichtig, am richtigen Platz zu sein", sagte der Torschütze bescheiden.

Und plötzlich war Tempo im Spiel, und Stark bewegte sich im gegnerischen Strafraum glücklicher als im eigenen: In der 60. Minute gelang ihm das 2:1, aus wenigen Metern vorm Tor. Er lachte befreit auf und hatte seinen Patzer ausgebügelt. Mit 35 Punkten auf Rang acht hat Hertha die Europacup-Ränge wieder im Blick, Mainz liegt mit 30 Punkten auf Platz zwölf der Tabelle. Sorgen bereitete trotz aller Euphorie über den ersten Heimsieg im Jahr 2019 der Ausfall von Davie Selke: In der 67. Minute musste der Angreifer der Berliner mit Hüftproblemen vom Platz. "Es sieht nicht gut aus", sagte Dardai, eine Diagnose soll erst am Montag vorliegen.

Selke und Stark sind 2014 zusammen U19-Europameister geworden, auch der Verteidiger kennt sich mit Verletzungen aus: In der Hinrunde musste er deswegen oft pausieren, nun ist er der Mann der Stunde in Berlin. Schon gegen den FC Bayern hatte er überzeugt, was Gerüchte heraufbeschwor, er würde bei den Münchnern auf der Wunschliste stehen. 2015 kam er vom 1. FC Nürnberg nach Berlin, wo man seine Klasse zu schätzen weiß. "Jeder lernt aus seinen eigenen Fehlern. Jetzt ist Niklas in einem Alter, in dem er fehlerfrei spielen kann", sagte Dardai. Was man auch so verstehen konnte: Ein Eigentor muss nicht in jedem Fall ein Fehler sein.