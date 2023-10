Karim Benzema:Mitten in einer Staatsaffäre

Karim Benzema gerät in den Wirbel eines Sturms, eines politischen Zyklons mit beträchtlichem Entwicklungspotenzial. Wegen eines Tweets an seine fast 21 Millionen Follower. Auf X, dem früheren Twitter, schrieb Benzema am 15. Oktober folgenden Satz: "Alle unsere Gebete für die Bewohner von Gaza, einmal mehr Opfer von ungerechten Bombardements, die weder Frauen noch Kinder verschonen." Hätte er auch die Frauen und die Kinder in sein Gebet genommen, die eine Woche zuvor, am 7. Oktober, in Israel getötet worden waren, von der Hamas, dann hätte wohl niemand etwas gesagt. Aber diese Opfer fehlten.

Und so stand auch dieser Tweet schräg in der Welt. Die anfängliche Kritik daran fiel dennoch leise aus, es gab in Benzemas Post ja auch keine Hashtags, keine direkten politischen Schlagwörter, kein "Free Palestine" zum Beispiel. Dann aber meldete sich Frankreichs Innenminister, und der Fall Benzema wuchs sich plötzlich zur mittleren Staatsaffäre aus. Gérald Darmanin sagte bei einem Auftritt im rechten Nachrichtensender CNews, Benzema habe "eine notorische Verbindung zu den Muslimbrüdern". Das ist ein schwerer Vorwurf: Die international aktive, islamistische Bewegung gilt in manchen Ländern als terroristisch, etwa auch in Saudi-Arabien, wo Benzema seit diesem Sommer als Klubfußballer spielt.

Als die französischen Medien im Büro des Ministers nachfragten, womit man denn die angebliche Nähe zu den Muslimbrüdern belege, hieß es, man beobachte bei Benzema seit einiger Zeit ein "langsames Abdriften hin zu einem harten, strengen Islam, wie man ihn von der Ideologie der Bruderschaft kennt". Das zeige sich auch auf seinen Profilen in den sozialen Medien, sagten die Mitarbeiter der Zeitung Le Parisien: in seinen Likes, seinen Fotos. In einem Post sah man Benzema mit einem umstrittenen Imam aus einer Pariser Banlieue, den die Polizei vor drei Jahren wegen eines Verdachts im Zusammenhang mit der Ermordung des Geschichtslehrers Samuel Paty verhört hatte. Als weiterer Hinweis für Benzemas persönliche Entwicklung gilt im Ministerium auch der Umstand, dass der Stürmer die französische Nationalhymne jeweils nicht mitsingen wollte, als er für die Nationalelf auflief. Damit ist Benzema allerdings nicht allein - und: Er hat schon als junger Mann nicht mit in die Marseillaise eingestimmt. In seinem Fall war das immer ein Thema.

Der 35-Jährige aus Lyon ist es gewohnt, dass er die Gemüter spaltet, gerade daheim in Frankreich. Nicht so sehr für das, was er auf dem Fußballplatz leistet, schließlich ist er unbestritten einer der besten französischen Fußballer der vergangenen Dekade. 14 Jahre lang, bis zu seinem Wechsel in die saudische Wüste, spielte er für Real Madrid. Für France Football war Karim Benzema 2022 sogar der beste Fußballer der Welt, das Magazin verlieh ihm dafür den Ballon d'Or. Mehr geht nicht in diesem Sport, wenigstens individuell.

Ein großer Sturm erfasst Benzema

Wenn ihm die kollektive Liebe der Franzosen trotz dieser Glorie, trotz 97 Länderspielen, verwehrt blieb, so lag das an seiner süffisanten Attitüde - und an einem Vorfall jenseits von Dezenz und Gesetz: Vor zwei Jahren wurde Benzema zu einer bedingten Haftstrafe von einem Jahr und einer Geldstrafe von 75 000 Euro verurteilt, weil er einer Bande angehört haben soll, die mit einem Sexvideo den Fußballerkollegen Mathieu Valbuena erpressen wollte. Eine sehr unhübsche Affäre, sie kostete Benzema eine lange Verbannung aus dem Nationalteam. Nationalcoach Didier Deschamps bot ihn jahrelang nicht mehr auf.

Doch der Sturm, der ihn nun erfasst hat, ist noch mal eine Nummer größer. Eine Senatorin der rechtsbürgerlichen Républicains sagt, wenn es wahr sei, was der Innenminister sage über die Verbindung zu den Muslimbrüdern, dann müsse man Benzema, der ja ein wichtiger Influencer sei, nicht nur den Ballon d'Or wegnehmen, sondern auch gleich die französische Staatsbürgerschaft. Benzema ist französisch-algerischer Doppelbürger, auch seine Eltern sind Franzosen - man kann ihm die Staatsbürgerschaft also gar nicht wegnehmen. Eine rechte Europaabgeordnete bezeichnete Benzema als "Propagandisten von Hamas", und ein berühmter Werber nannte ihn einen "Komplizen der Terroristen".

Über seinen Anwalt, Hugues Vigier, lässt Benzema jetzt ausrichten, er sei schockiert, alle Vorwürfe seien falsch. "Karim kannte die Muslimbrüder nicht einmal", sagte Vigier. Diese Kommentare über seinen Mandanten seien "zum Kotzen", einmal mehr spanne die französische Politik Benzema für ihre Zwecke vor ihren Karren. Das übliche Benzema-Bashing? Man prüfe nun die Möglichkeit, eine Verleumdungsklage gegen den Innenminister einzureichen.

Als man Benzema einmal fragte, warum er die Marseillaise nicht singe, sagte er: "Wer Lust hat, sie zu singen, der soll sie singen." Ihm gefalle die Hymne nicht: "Sie ruft zum Krieg auf."