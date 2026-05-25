Die meisten Zuschauer gehen ins Stadion, um ein Spiel zu sehen. Dass es aber auch solche gibt, die noch zu weiteren Zwecken dort sein wollen, war mal wieder am Samstagabend zu erleben, beim Pokalfinale im Berliner Olympiastadion. Zu Beginn der zweiten Halbzeit konzentrierten sich in der Ostkurve Menschen im FC-Bayern-Trikot und in der Westkurve Menschen im VfB-Stuttgart-Trikot darauf, Bengalos abzufackeln. Gesehen hat daraufhin zunächst keiner mehr etwas; der Schiedsrichter unterbrach die Partie zwei Mal.