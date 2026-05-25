Zum Hauptinhalt springen

Aktuelles LexikonWarum heißen Bengalos eigentlich Bengalos?

Sie fühlen sich ganz großartig dabei: Fans des FC Bayern am Samstag, eingehüllt von ihren Bengalos.
Sie fühlen sich ganz großartig dabei: Fans des FC Bayern am Samstag, eingehüllt von ihren Bengalos. Michael Kappeler/dpa

Über das Rauchwerk, mit dem sich angebliche Fußballzuschauer beim Pokalfinale am Samstagabend mal wieder selbst inszenierten.

Von Detlef Esslinger

Die meisten Zuschauer gehen ins Stadion, um ein Spiel zu sehen. Dass es aber auch solche gibt, die noch zu weiteren Zwecken dort sein wollen, war mal wieder am Samstagabend zu erleben, beim Pokalfinale im Berliner Olympiastadion. Zu Beginn der zweiten Halbzeit konzentrierten sich in der Ostkurve Menschen im FC-Bayern-Trikot und in der Westkurve Menschen im VfB-Stuttgart-Trikot darauf, Bengalos abzufackeln. Gesehen hat daraufhin zunächst keiner mehr etwas; der Schiedsrichter unterbrach die Partie zwei Mal.

Zur SZ-Startseite

FC Bayern gewinnt DFB-Pokal
:Ein Pokal für Harry Kane

Ein Hattrick des Stürmers führt den FC Bayern zu einem 3:0 gegen den VfB Stuttgart im Pokalfinale und zum Double. Nur in der ersten Halbzeit werden die Münchner vor große Schwierigkeiten gestellt.

SZ PlusVon Javier Cáceres

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite