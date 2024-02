Von Johannes Knuth

In den sozialen Netzwerken haben die Schwestern Sara, Sofia und Selma Benfares ihr altes Leben noch immer ausgestellt, und das gemeinsame Motiv springt sofort ins Auge: immer vorwärts, immer rasant. Mal preschen die Schwestern im gelben Leibchen der deutschen Nationalmannschaft durchs Bild, mal hetzen sie über einen Trainingsplatz, posieren vor schneebedeckten Bergen oder im Trainingslager in Südafrika. Immer wieder taucht dabei der Spitzname dieses global vernetzten Familienunternehmens auf - der "Benfares-Express" -, und der planmäßige Zielbahnhof schwang dabei bis zuletzt auch stets mit: die Sommerspiele 2024 in Paris.