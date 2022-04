Borussia Dortmund will mit dem Benefizspiel gegen den ukrainischen Klub Dynamo Kiew an diesem Dienstag (18 Uhr, ZDF) ein Zeichen setzen. "Es ist eine humanitäre und menschliche Katastrophe", sagte Trainer Marco Rose über den russischen Angriffskrieg: "Wir wollen Signale aussenden, mehr können wir leider nicht tun." Der Erlös des Spiels soll laut Geschäftsführer Carsten Cramer einer Organisation zugute kommen, die Ukrainern in Not hilft. "Ob BVB-Fan oder nicht - alle sind aufgerufen, Karten für das Benefizspiel gegen Dynamo Kiew zu kaufen, um gemeinsam ein weltweit beachtetes, solidarisches Zeichen gegen den Krieg und für den Frieden in Europa zu setzen", schrieb der Klub auf der Internetseite. Ukrainerinnen und Ukrainer können online Freikarten für das Spiel buchen. Am Montag waren etwa 25 000 Tickets verkauft. Alan Aussi, 20, von Kiew zuletzt innerhalb der Ukraine verliehen, hält sich derzeit als Gastspieler bei der Dortmunder U23 fit. Er wird für die Borussia zum Einsatz kommen.