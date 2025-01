Interview von Jürgen Schmieder, Melbourne

Torben Beltz ist noch außer Atem, als er zum Gespräch auf der Terrasse im Gebäude des australischen Tennisverbandes erscheint – er hätte auch nicht gedacht, dass sein Arbeitstag so verlaufen würde: Die junge Hamburgerin Eva Lys rutschte als Lucky Loser ins Hauptfeld, hatte dadurch jedoch nur 20 Minuten Zeit zur Vorbereitung auf ihre Partie. Weil ihr Vater und Trainer Vladimir nach der Qualifikation abreisen musste – Lys, 22, war in der letzten Runde gescheitert –, war Beltz plötzlich Aushilfscoach. Seit einem Monat ist er Bundestrainer der deutschen Tennisspielerinnen und spricht im Interview über diesen ungewöhnlichen Tag, darüber, was dieser mit dem Australian-Open-Sieg von Angelique Kerber 2016 zu tun hat, und was er für das deutsche Tennis plant.