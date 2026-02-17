Der frühere Erfolgstrainer von Angelique Kerber soll die deutschen Tennisspielerinnen im Billie Jean King Cup zurück in die Weltgruppe der Topnationen führen. Der 49-jährige Torben Beltz wird Nachfolger von Rainer Schüttler, der im November nach dem Abstieg zurückgetreten war. Vom 7. bis 11. April beginnt für die Auswahl in Portugal nach zuvor zwölf Jahren in der Elite-Gruppe der Weg zum angestrebten Wiederaufstieg.

Nachdem der Posten drei Monate unbesetzt war, kommt es damit zur naheliegenden Lösung. Beltz ist bereits seit Ende 2024 Chef-Bundestrainer der Frauen, damals folgte er auf Barbara Rittner. Eine Doppelrolle gibt es auch bei den Männern, dort arbeitet Michael Kohlmann seit Jahren als Chef-Bundestrainer und zugleich Kapitän des Davis-Cup-Teams. Beltz sprach bei seiner offiziellen Vorstellung von einer „tollen Sache“ und einer „sinnvollen“ Erweiterung seines Jobprofils. „Ich musste gar nicht lange überlegen und freue mich total, dass es losgeht“, sagte er. Beltz feierte mit Kerber seine größten Erfolge als Trainer. 2016 führte er die Ex-Spielerin bei den Australian Open und bei den US Open zu zwei ihrer drei Grand-Slam-Titel. Mit Beltz stieg Kerber zur Weltranglistenersten auf.

Angelique Kerber wird in diesem Jahr erstmals für Lehrgänge zur Verfügung stehen

Beltz sei ein „exzellenter Kenner der Szene“, begründete DTB-Vorstand Veronika Rücker die Entscheidung. „Er kennt das Damen-Tennis aus unserer Perspektive wie kaum ein Zweiter in Deutschland.“ Es biete zudem einen „ganz großen Mehrwert“, dass Beltz als Chef-Bundestrainer bereits mit den aktuellen und den möglichen künftigen Spielerinnen des Teams zusammenarbeite. Co-Trainerin wird die frühere Doppelspezialistin Jasmin Wöhr. Der Billie Jean King Cup hieß früher Fed Cup. Der letzte deutsche Triumph in dem Nationen-Wettbewerb liegt 34 Jahre zurück. 2014 verlor das DTB-Team mit Kerber, Sabine Lisicki, Andrea Petkovic und Julia Görges erst im Endspiel.



Kerber engagiert sich im DTB als Mentorin. Die zurückgetretene Spitzenspielerin und Mutter zweier Kinder stehe im Austausch mit Beltz und werde laut Rücker in diesem Jahr erstmals für Lehrgänge zur Verfügung stehen. Beltz muss indes den Generationswechsel vorantreiben. Momentan steht Eva Lys (24 Jahre/59. Platz) als einzige Spielerin, die jünger als 30 ist, unter den Top 60 der Welt. Ella Seidel (21/95.) hat den Sprung unter die Top 100 geschafft.

Die zwei Besten sind die Routiniers Laura Siegemund (37/52.) und Tatjana Maria (38/54.). Das ambitionierte Leistungssportkonzept des Verbands sieht vor, dass 2032 acht bis zehn Spielerinnen zu den Top 100 zählen.