„Ich hätte niemals gedacht, dass ich hier sein würde“, sagte Belinda Bencic. Die Schweizerin meinte damit nicht einmal ihr bevorstehendes Drittrundenmatch in Melbourne gegen die viermalige Grand-Slam-Gewinnerin Naomi Osaka am Freitagabend in der John Cain Arena. Die beiden bestreiten die sogenannte Twilight Session um 17 Uhr Ortszeit: Die langsam untergehende Sonne verwandelt den australischen Sommerhimmel in ein orange-rot-lilafarbenes Spektakel. Twilight Session bedeutet: beste Sendezeit in Australien, aber auch eine Gelegenheit für Europäer, sich dieses Tennisduell um sieben Uhr morgens zu gönnen. Das Erstaunliche für Bencic ist, dass sie überhaupt in Australien ist: wenig mehr als acht Monate nach der Geburt von Tochter Bella.

Belinda Bencic schreibt eine der Wohlfühlgeschichten der Australian Open – neben jener von Eva Lys aus Hamburg, die kurzfristig ins Hauptfeld gerutscht war und am Donnerstag auch ihre zweite Partie gewann. Lys spielt nach dem Sieg über die Französin Warvara Gratschewa (6:2, 3:6, 6:4) nun am Samstag gegen Jaqueline Cristian aus Rumänien um den Einzug ins Achtelfinale. Mögliche Gegnerinnen dann: entweder die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek oder Emma Raducanu, US-Open-Gewinnerin 2021. „Ich habe jetzt hier den Spitznamen Lucky Lys, das finde ich eigentlich super“, sagt Lys, 22, die zum ersten Mal in ihrer Karriere in der dritten Runde eines Grand-Slam-Turniers steht: „Diese Einstellung, nichts zu verlieren zu haben, ist natürlich super – aber irgendwann ist das dann auch kein Glück mehr. Ich habe eine mega-geile Chance hier, und die will ich auch nutzen.“

Nach ihrer Zwangspause ging es Bencic nicht so sehr um Technik, Taktik oder Physis – sondern um Routine und das Gespür für den Ball

Chancen nutzen, darum geht es auch Belinda Bencic. Sie hatte kürzlich in Adelaide bereits Anna Kalinskaja, die Nummer 14 der Weltrangliste, besiegt und setzte sich in der ersten Runde von Melbourne gegen die an Nummer 16 gesetzte Jelena Ostapenko durch. „Ich war schon guter Dinge, dass ich zurück zu alter Stärke finden und vielleicht sogar besser sein würde“, sagt sie: „Ich hätte aber nicht damit gerechnet, dass es so schnell gehen würde.“ Sie kennt sich aus mit Pausen, seit sie sich 2017 nach einer Operation am Handgelenk zurückkämpfte, sich bis auf Platz vier der Weltrangliste arbeitete und mit dem Olympiasieg 2021 in Tokio den bislang größten Erfolg ihrer Karriere feierte.

Es sei damals nach der Pause gar nicht so sehr um Technik, Taktik oder Physis gegangen, sondern um eher um Routine, sagte sie. Also um das Gespür für den Ball, das man nur erlangt, wenn der zigtausend Mal auf einen zugeflogen ist. „Das bekommst du nur durch viele Wiederholungen in Training und Spielen“, und deshalb sei sie doch überrascht, wie wohl sie sich bereits wieder fühle nach der Schwangerschaft, zumal doch der körperliche Aspekt hinzukam: „Es geht von 100 Prozent auf null. Und dann heißt es, dass es neun Monate dauern würde, bis du wieder topfit bist. Schon erstaunlich, wie der Körper funktioniert.“

Sie will nicht als Tennismutter abgestempelt werden: „Wenn wir auf den Platz kommen, sehen wir uns in erster Linie als Tennisprofis“, sagt Naomi Osaka, die in Melbourne schon zwei Gesetzte besiegt hat. (Foto: Hannah Peters/Getty)

Die Partie gegen Naomi Osaka wird nun zu einem Duell der Mütter stilisiert. Das sei schon okay, sagt Osaka, die auch berichtete, dass eine Nachbarin die Geburtsurkunde von Tochter Shai aus ihrem Haus in Los Angeles vor den verheerenden Bränden gerettet habe. Sie habe Bencic in Melbourne bislang nicht persönlich getroffen und findet es als „wirklich cool, dass sie auch ein Kind bekommen hat und zurück ist. Es scheint ihr richtig gutzugehen, also sollte es ein tolles Match werden“. Sie will aber nicht als Tennismutter abgestempelt werden: „Wenn wir auf den Platz kommen, sehen wir uns in erster Linie als Tennisprofis.“

Was ist sportlich zu erwarten von diesem Duell? Osaka, 27, fand nach der Geburt im Juli 2023 nicht ganz so schnell zurück wie Bencic. In der vergangenen Saison erreichte sie bei keinem Turnier das Halbfinale, bei den Grand-Slam-Wettbewerben nicht einmal die dritte Runde. Seit September arbeitet sie mit Trainer Patrick Mouratoglou zusammen, der ihr riet, vor den Australian Open das Turnier in Auckland zu spielen. „Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt sie. Denn auch wenn sie im Finale in Auckland wegen Bauchmuskelverletzung aufgeben musste, so hätten ihr die fünf Partien in Neuseeland geholfen, jetzt jeweils über drei Sätze gegen Caroline Garcia aus Frankreich und Karolina Muchova aus Tschechien zu spielen. „Der Rhythmus war da, der Glaube an mich.“

Das sei ihre Superkraft: dieses gelassene Selbstbewusstsein, gegen jede Spielerin der Welt zu bestehen, diese Partien auch dominieren zu können. Sie drischt Aufschläge mit mehr als 180 km/h übers Netz, bestimmt Ballwechsel mit ihrer druckvollen Vorhand. Die beiden großen Stärken von Bencic in Melbourne indes sind, wie sie selbst sagt, die Reaktion beim Return und die Fitness, kraftvolle Schläge der Gegnerinnen zurückzuspielen und dadurch Fehler zu provozieren; Ostapenko unterliefen unfassliche 72 Fehler, da benötigte Bencic nur noch zwölf eigene Gewinnschläge zum Sieg. „Es wird ein tolles Match, weil wir Tennisprofis sein dürfen“, sagt Osaka, die ihre Tochter ebenfalls in Melbourne um sich hat.

Die Australian Open bieten jungen Eltern außerordentlich gute Bedingungen der Kinderbetreuung

Aufgrund ihrer Weltranglistenposition vor der Geburt (Rang 15) erhielt Bencic nicht nur das Startrecht, sondern auch die Garantie, in der ersten Runde auf keine Gesetzte zu treffen. Melbourne bietet den Profitennisspielern eine Kinderbetreuung auf der Anlage, und zwar nicht nur während Partien oder Trainingseinheiten, sondern ganztägig; außerdem medizinisches Personal, das speziell ausgebildet ist für die Bedürfnisse junger Eltern. Und es gibt personalisierte Ernährungs- und Fitnesspläne für jede Spielerin während der Schwangerschaft und nach der Geburt.

Klar, ginge immer mehr, zum Beispiel finanzielle Hilfe für Tennismütter, die nicht mit lukrativen Sponsorenverträgen wie Osaka oder Bencic gesegnet sind. Deshalb sprechen beide weiterhin nicht nur übers Tennisprofidasein, sondern auch über die Familienbedürfnisse. Das ganz große Ziel ist natürlich, die Bedingungen weiter zu verbessern, dass eine Frau wie Bencic ganz selbstverständlich während ihrer Karriere Mutter wird und zurückkommt. Dass ein solches Duell zweier Mütter vor allem eines ist: völlig normal.