Olympiasiegerin Belinda Bencic zeigt in New York die Form, die ihr in Tokio den größten Erfolg ihrer bisherigen Karriere eingebracht hat. Es geht offenbar auch deshalb nach oben, weil die 24-jährige Schweizerin die richtige Balance im Leben gefunden hat.

Von Jürgen Schmieder, New York

Kurz vor dem Ende der Partie wurde Belinda Bencic ein wenig ungehalten, sie echauffierte sich über eine Entscheidung des automatisierten Linienrichtersystems bei den US Open. "Ich dachte mir: Ich bin doch nicht blind, ich sehe doch den Abdruck", sagte sie später, herzlich lachend übrigens: "Man glaubt dann: Das spinnt doch! Aber man kann ja nicht diskutieren darüber." Es könnten einem nun zwei Fragen in den Sinn kommen: Warum sich aufregen über ein System, das jegliche Aufregung per Definition für unzulässig erklärt und bei dem die Wiederholung auf der Video-Leinwand das Urteil nur bestätigt? Und warum sich echauffieren beim Spielstand von, ja wirklich: 6:3, 5:0?

Nun, sagen wir so: Bencic, 24, braucht dieses Entladen der Emotionen, so wie John McEnroe es gebraucht hat - man will sich ja gar nicht vorstellen, was der mit so einem Roboter-Linienrichter angestellt hätte. Große Künstler brauchen diese Momente, in denen sie eine zerstörerische Kraft entwickeln, die ihnen dabei hilft, kreativ und vor allem, auch wenn das nun komisch klingen mag: ruhig zu werden. McEnroe spielte nach Ausrastern konzentrierter, die Konzerte von Nirvana wurden für viele erst dann zu unvergesslichen Erlebnissen, als Kurt Cobain die Gitarre zertrümmert hatte. Die Liste von Schauspielern mit vergleichbarem Verhalten ist derart lang, dass sie ein Buch füllen würde; und keine Sorge: Es ist Absicht, dass hier ausschließlich Männer genannt werden - dazu gleich mehr.

Es gibt freilich auch Künstler, die zerbrechen an ihren Emotionen. Björn Borg zum Beispiel unterdrückte auf dem Platz jegliche Gefühle (weshalb die Roboterspezies in Star Trek nach ihm benannt ist), Roger Federer lernte, wie er mit diesen negativen Gedanken auf dem Platz umgehen musste - zu Beginn seiner Karriere war er ein ordentlicher Choleriker -, und jeder Besucher eines Guns n' Roses-Konzerts wusste: Wenn Axl Rose irgendetwas aufregt, dann wird das ein ganz mieser Abend.

Sie braucht diese Momente des Ärgers und der Destruktion

Bencic muss deshalb stets auf einem schmalen Grat wandern: Sie braucht diese Momente des Ärgers, der Destruktion; aber sie braucht sie wohldosiert und gut getimt, um große Kunst zu schaffen. Sonst bricht sie. Auch das hat sie bereits ein paar Mal erlebt, sie erwartete zum Beispiel den Aufschlag einer Gegnerin, während Tränen über ihre Wangen kullerten. Im Halbfinale des WTA-Finalturnier in China war das, und Bencic galt nicht erst seitdem als eine Hochbegabte, der die Nerven fehlen für den großen Titel.

Nun, den hat sie gerade bei Olympia in Tokio geschafft, es war, um beim Vergleich mit Rockmusik zu bleiben, ihr erster Nummer-eins-Hit - nein, eigentlich waren es gleich zwei: Sie hat bei Olympia in Tokio im Einzel Gold und im Doppel Silber gewonnen, und vielleicht hätte sie mit Federer auch im Mixed gesiegt, hätte der nicht verletzt abgesagt. Bencic ist nun eine Vollendete, so ein Hit nimmt den Druck von einem Künstler, und sie ist ja nichts weniger als das: Ja, sie kann Tennis spielen, natürlich, aber was einem bei Partien auffällt, das ist jetzt nicht eine tolle Vorhand oder erstaunliche Athletik, sondern Spielwitz, Kreativität, Verständnis für Tempo und Winkel. Sie ist die legitime Erbin ihrer Landsfrau Martina Hingis, die Ende der 1990er die Tenniswelt dominierte.

In einer Doku-Serie lässt Bencic die Filmemacher nah an sich ran. Es geht um all die Themen, über die gerade debattiert wird im Profisport: Verletzungen, Selbstzweifel, Einsamkeit auf Reisen, Nervosität. Bencic, die jahrelang von einer Verletzung zur anderen humpelte, spricht offen darüber. (Foto: Al Bello/AFP)

Der Schweizer Tages-Anzeiger hat gerade eine Doku-Serie über Bencic veröffentlicht, die jeder sehen sollte, der sich für diese Sportart interessiert. Bencic lässt die Filmemacher nah an sich ran, es geht um all die Themen, über die gerade debattiert wird im Profisport: Verletzungen, Selbstzweifel, Einsamkeit auf Reisen, Nervosität. Bencic spricht offen darüber, und es wird auch deutlich, dass Vater Ivan, ein ehemaliger Eishockeyspieler, seine Tochter gerne wie Federer oder Borg sehen würde - also als eine, die ihre Emotionen unterdrückt, verpackt, versteckt. Bencic wirkt aber bei ihren Partien eher wie Andy Murray, der ja auch immer dann besonders aufregend spielt, wenn er mit sich und der Welt unzufrieden ist, und das führt zum Anfang mit den vielen Männern: Warum eigentlich werden Männer, die auf dem Platz auch mal Gefühle zeigen, "Fighter" genannt - und bei Frauen heißt es: Die ist viel zu emotional, um große Titel zu holen?

Ihr deutscher Trainer bleibt gelassen: "Wenn es raus muss, dann muss es raus."

Dazu nur so viel: Bencic arbeitet nun nicht mit ihrem Vater, sondern hat Leute um sich, die verstehen, dass sie diese kleinen Ausraster ganz einfach braucht: Physiotherapeut Martin Hromkovic, mit dem sie auch liiert ist, und der erst 29 Jahre alte deutsche Trainer Sebastian Sachs. Der sagt: "Wenn es raus muss, dann muss es raus." Es gehe darum, das richtige Maß zu finden, also: die Gitarre zerstören, aber das Konzert nicht abbrechen. Den Frust auf dem Platz rauslassen, aber nicht an ihm zerbrechen. Sich über eine Entscheidung des Roboter-Linienrichters aufregen - die Partie danach aber souverän nach Hause bringen.

Wer Bencic nun in New York begegnet, der erlebt eine Frau, die völlig locker plaudert. (Zu einem Schweizer Reporter, der per Video-Schalte an einer Pressekonferenz teilnahm, sagte sie wegen dessen Holzhütten-Hintergrund: "Sag mal, bist du schön in den Bergen?") Auch mit Widrigkeiten wie dem Unwetter in New York ("Dann braucht man eben fast zwei Stunden zur Anlage.") geht sie völlig gelassen um. Sie ist durch den Olympiasieg eine Vollendete, und das weiß sie auch.

In der dritten Runde trifft sie am Samstag auf die Milliardärstochter Jessica Pegula, Trainer Sachs wird gesehen haben, warum die Amerikanerin in dieser Saison so große Fortschritte gemacht hat. Er gilt als jemand, der Gegnerinnen so präzise analysiert wie sonst kaum ein anderer. Sollte Bencic dennoch mal einen Ball gegen eine Wand knallen, den Schläger werfen oder mit der Schiedsrichterin über die Entscheidung des Linien-Roboters debattieren, sollte sich niemand wundern. Sie braucht das, um zur besten Spielerin zu werden, die sie sein kann.