Von Ronny Blaschke

Vasil Khamutowski gehört zu den wenigen Fußballern aus Belarus, die auch in Westeuropa gefragt waren. Anfang des Jahrtausends spielte der ehemalige Torhüter auch in Deutschland, unter anderem für Carl Zeiss Jena und den FC Augsburg. Khamutowski bestritt 26 Länderspiele. Er genoss in Belarus einen guten Ruf. Aber in Sicherheit war er nicht.