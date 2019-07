27. Juli 2019, 10:46 Uhr Hanno Behrens beim 1. FC Nürnberg "Die Franken sind gerne mürrisch"

Hanno Behrens ist immer noch da in Nürnberg - auch in der 2. Liga.

Kapitän Hanno Behrens spricht über das sogenannte schwierige Umfeld, Fußballromantik und die Neuerungen beim Club, der an diesem Mittag in die 2. Liga startet.

Interview von Sebastian Fischer

Die Stimmung ist gut auf dem Trainingsgelände am Valznerweiher - und das liegt nicht nur daran, dass das angrenzende Freibad schon mittags gut besucht ist. Vor dem Start der Zweitligasaison an diesem Samstag bei Dynamo Dresden (13 Uhr), mehr als zwei Monate nach dem Abstieg aus der Bundesliga, ist beim 1. FC Nürnberg viel von Aufbruch die Rede. Trainer Damir Canadi will anderen Fußball spielen lassen, viele neue Spieler sind da und wichtige sind geblieben - so wie Kapitän Hanno ...