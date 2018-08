19. August 2018, 16:14 Uhr Behindertensport Bereit für den "Para-Super-Sommer"

In den nächsten Tagen finden in Hamburg die Rollstuhlbasketball-WM und in Berlin die Para-Leichtathletik-EM parallel statt.

Die Veranstaltungen sollen einen Blick darauf geben, wie gut der Behindertensport derzeit in Deutschland ankommt und wie er sich noch entwickeln könnte.

Von Sebastian Fischer , Hamburg

Das erste Viertel ist vorbei, die deutschen Männer führen gegen Marokko 22:6, da muss der Hallensprecher den Zuschauern etwas beichten. Sie haben einseitigen, aber hochklassigen Sport gesehen, sie wirken gut unterhalten. Er müsse da jetzt mal was fragen, sagt also der Hallensprecher: "Wer ist heute zum ersten Mal beim Rollstuhlbasketball?" Die Menschen heben die Arme und jubeln, manche winken mit Schaumstofftafeln. Wunderbar, sagt er: Er selbst sei nämlich auch zum ersten Mal da.

"Para Super-Sommer" nennt der Deutsche Behindertensportverband, kurz DBS, was am Donnerstag begann und bis zum Ende der kommenden Woche dauert: Hamburg trägt elf Tage lang die Rollstuhlbasketball-Weltmeisterschaft aus, Berlin von Montag an die Europameisterschaften der paralympischen Leichtathletik. Zwar fanden in den vergangenen Jahren regelmäßig paralympische Events in Deutschland statt, 2017 die nordische Ski-Weltmeisterschaft im Bayerischen Wald, Rollstuhlbasketball-Europameisterschaften sogar zweimal seit 2007. Aber zwei Veranstaltungen parallel, in den beiden größten Städten des Landes, das gab es noch nicht. Das Budget der Veranstaltung in Hamburg beträgt rund fünf Millionen Euro. Und die EM in Berlin bewarb immerhin der Schauspieler Matthias Schweighöfer.

Es soll groß werden. Und so ist dieser Sommer auch eine Art Gradmesser für das Potenzial des Behindertensports in Deutschland: Wie groß kann er werden?

Karl Quade, 63, der die deutsche Delegation im März in Pyeongchang zum zwölften Mal als Chef de Mission zu Paralympics begleitete, hat die kleinen Zeiten miterlebt. 1994 hatte er gerade seine Laufbahn als Sportler beendet, als im Berliner Olympiastadion die Weltmeisterschaften der paralympischen Leichtathletik ausgetragen wurden. Wenn Quade sich erinnert, sagt er: "Nebenan das Schwimmbad war voll." Das Stadion war eher leer. Viel blieb nicht haften von der WM.

24 Jahre später schlägt Deutschland Marokko in Hamburg erwartet deutlich 84:40, der Hallensprecher fordert Stimmung. Und die Menschen machen Stimmung. Sie trommeln, rasseln und tröten.

Die Paralympics in London 2012 haben den Behindertensport bekannt gemacht, sie gelten als Wegmarke, seitdem gibt es so etwas wie Stars, mehr professionelles Marketing, Ausrichterverträge. Ausgewählte Spiele der Rollstuhlbasketball-WM werden im Fernsehen gezeigt, die Wettkämpfe der Leichtathletik-EM live gestreamt. Spätestens seit der Ratifikation der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 ist der Sport auch mit politischer Bedeutung aufgeladen, als Schritt zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 46 Prozent der Menschen mit Behinderung in Deutschland treiben keinen Sport; wohl immer noch häufig, weil ihnen Zugänge und Kenntnis über Angebote fehlen. Es ist also wichtig, dass etwas haften bleibt.