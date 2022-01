Von Gabriele Pochhammer, Hamburg

Ist Ludger Beerbaum, 58, viermaliger Springreiter-Olympiasieger, Trainer und Luxuspferdehändler, ein ganz ordinärer Tierquäler? Ein halbstündiger Beitrag des Privatsenders RTL vom Dienstagabend suggeriert genau das. Bilder von Pferden, denen mit einer Stange vor die Beine geschlagen wird; Hindernisstangen mit Kanten oder Spikes rundherum, die in Scheunen und auf Dachböden lagern. All das aufgezeichnet von einer anonym bleibenden "Informantin" und einer RTL-Mitarbeiterin, die sich in den Beerbaum-Betrieb in Riesenbeck als Marketing-Praktikantin eingeschlichen hat, um "undercover" zu ermitteln. Dabei wurde sie vom Urvater der investigativen Journalisten unterstützt, von Günter Wallraff persönlich.