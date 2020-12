Becky Hammon stammt aus Rapid City in South Dakota - sie spielte in Spanien und Russland Basketball.

Von Jonas Beckenkamp

Es ging dann alles ganz schnell, aber natürlich wird dieser Moment vielen aus der Welt des Basketballs im Gedächtnis bleiben. Becky Hammon war ja selbst überrumpelt worden von den Ereignissen in der Halle der San Antonio Spurs, als es vergangene Nacht gegen die LA Lakers ging.

Sie hatte Mitte des zweiten Viertels von ihrem Chef Gregg Popovich ein paar klare Kommandos bekommen, sammelte sich kurz mit ein paar Kratzern an der Stirn und da stand sie mit einem Taktikbrett in der Hand: Die erste Frau, die im amerikanischen Profisport eine offizielle Partie im Ligabetrieb coachte. Als Cheftrainerin.

Und die Welt drehte sich weiter, als wäre nichts gewesen: LeBron James verwandelte einen Freiwurf, die Partie wurde fortgesetzt. Möglich gemacht hatte Hammons Einsatz der alte Haudegen Popovich, 71, eigentlich Chefcoach der Spurs. Er musste wegen zwei technischen Fouls im Groll auf die Schiedsrichter die Arena verlassen, also übernahm Hammon, 43. "Er hat beim Rausgehen zu mir hingedeutet und rief: Du machst das", erzählte Hammon nach ihrem NBA-Debüt als Headcoach an der Seitenlinie.

Natürlich sei das ein "spezieller Augenblick" für sie gewesen, sagte sie, aber noch spezieller wäre er für sie gewesen, wenn sie mit den Spurs auch gewonnen hätte. Am Ende verdarben ihr die Lakers um den wieder erstklassig aufspielenden Dennis Schröder die Premiere. Der deutsche Nationalspieler kam beim 121:107 auf 21 Punkte, er leistete sich nur wenige Fehlwürfe und legte noch vier Vorlagen und vier Rebounds drauf.

Gleichzeitig erzielte James in seinem 1000. Spiel nacheinander mindestens zehn Punkte (er schaffte am Ende 26) - ein Meilenstein, natürlich. Doch die Haupterzählung der Partie drehte sich völlig zurecht um Becky Hammon.

Vollkommen überraschend kam ihr Auftritt nämlich gar nicht. Hammon gilt seit Jahren als versierte Trainerin mit Ambitionen für ganz oben. Erst im vergangenen Sommer war sie bei mehreren NBA-Klubs als Chefcoach gehandelt worden, ehe sie dann doch in Texas blieb. San Antonio scheint für sie der richtige Ort zu sein, die Spurs und ihr Präsident (diese Position füllt Popovich ebenso aus), bauen seit sieben Jahren auf ihre Qualitäten als Assistentin. In dieser Funktion erarbeitet Hammon Spielzüge, leitet das Training und tauscht sich eng mit ihrem Förderer Popovich aus.

Insgesamt ist sie sogar noch viel länger in der Stadt, denn als sie noch selbst Profi war, wirkte sie beim WNBA-Team San Antonio Silver Stars als Spielmacherin. Sie war eine der besten Passgeberinnen ihrer Zunft, wurde mehrfach Allstar, gewann Titel in Spanien und eine Bronzemedaille bei Olympia. Schon lange steht sie fürs Faktenschaffen als Frau im Männer-Sport, für eine neue Normalität, in der das Geschlecht keine Rolle spielt beim Coaching.

Im Grunde will sie, dass es langfristig "no big deal" ist, wenn sie ein NBA-Team leitet, aber dieses eine Mal war es eben doch "a big deal", weil es das allererste Mal war. "Ich bin nun seit 13 Jahren hier in San Antonio und habe viel Zeit investiert", sagte sie, "aber auch der Verein hat viel Zeit investiert und mir geholfen, besser zu werden." Tatsächlich überließ ihr der kauzige, lebenskluge Popovich schon mehrfach das Zepter in Vorbereitungsspielen und in der NBA-Summer-League. Es gilt als nicht unwahrscheinlich, dass Hammon ihn als Chefin beerbt, wenn er mit seinem Vertragsende 2022 in Rente geht.

"Sie besitzt alle notwendigen Kniffe, um in dieser Liga eine herausragende Trainerin zu sein", hatte Popovich erst kürzlich verkündet, "sie versteht das Spiel, sie weiß, wie man gewinnt und wie man ein Team führt." So klingt er eigentlich seit Jahren, wenn er über Hammon spricht. Und nicht nur er. Lobeshymnen auf sie kommen auch von vielen Profis, die unter ihr gespielt haben. Zum Beispiel der Spanier Pau Gasol, der in seiner langen Karriere zahlreiche erfolgreiche Coaches erlebte.