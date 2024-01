Die Trauerfeier für Franz Beckenbauer in der Münchner Arena hat sich zu einer hochpolitischen Sache entwickelt. Ein Pfeifkonzert gegen Olaf Scholz soll die Veranstaltung nicht überschatten - Wortbeiträge anderer Politiker sind wichtiger.

Von Georg Ismar und Philipp Schneider

Die Organisation der Trauerfeier für den verstorbenen Franz Beckenbauer hat sich auch wegen der Turbulenzen, in denen sich der Kanzler und seine Ampelkoalition befinden, zu einer nicht ganz einfachen Sache entwickelt. Vor allem sollte - so erfuhr die Süddeutsche Zeitung aus zuverlässigen Quellen in München und Berlin - ein Redebeitrag des Bundeskanzlers vermieden werden.