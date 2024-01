Franz Beckenbauer und die WM 2006:Sein letztes Geheimnis

Als Spieler und Trainer gelang ihm fast alles - als Funktionär geriet er in den Strudel zweifelhafter Geschäfte: Franz Beckenbauer.

Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

Am 29. Mai 2002 beginnt eine ungewöhnliche Reihe von finanziellen Transaktionen. Von einem Konto der Raiffeisenbank Kitzbühel, das Franz Beckenbauer und seinem Manager Robert Schwan gehört, fließen 1,95 Millionen Schweizer Franken auf ein Konto nach Sarnen in der Schweiz. Sieben Tage später wird diese Summe weitergeleitet nach Doha, an eine Firma, die einer der größten Skandalfiguren des Weltfußballs zugeordnet wird: dem Katarer Mohammed bin Hammam.