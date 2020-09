Von Holger Gertz

Auch im Sommer 2018 schon hatte sich Franz Beckenbauer weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, aber weitgehend heißt nicht komplett, a bissel was geht immer. Und also ließ sich Beckenbauer in der Münchner BMW-Welt als Bayerns Sportpersönlichkeit des Jahrhunderts auszeichnen. Die Laudatio hielt der alte Kumpel Günter Netzer, der zunächst vom Moderator Markus Othmer mit der Frage in Berührung gebracht wurde: "Was ist für Sie der wahre Franz im Franz?" Netzer sagte, der wahre Franz sei immer schon der Beste von allen gewesen, fast immer: "Wir haben beide vor einiger Zeit eine Herzoperation gehabt, er hat es auf vier Bypässe gebracht. Ich habe sechs!"