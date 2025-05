Leichtathletin Maryna Bech-Romantschuk, 29, aus der Ukraine ist wegen eines Dopingverdachts vorläufig suspendiert worden. Bei der Rivalin von Weitsprung -Königin Malaika Mihambo wurde bei einer Dopingprobe das verbotene Mittel Testosteron nachgewiesen, das gab die Unabhängige Integritätskommission (AIU) des Leichtathletik -Weltverbands am Donnerstag bekannt.

Bech-Romantschuk startet sowohl im Weit- als auch Dreisprung. Bei der EM 2018 in Berlin als auch bei der WM 2019 in Doha hatte sie hinter Mihambo jeweils Silber gewonnen. Ihren größten Erfolg erzielte Bech-Romantschuk mit dem Gewinn der Goldmedaille bei der EM 2022 in München.

Zudem wurde Marathon-Läufer Nehamiah Kipyegon aus Kenia für drei Jahre ab dem 1. April 2025 wegen Trimetazidin-Dopings gesperrt, seine Ergebnisse seit dem 15. Februar 2025 werden gestrichen. 2024 hatte Kipyegon den Marathon in München gewonnen.