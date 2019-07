15. Juli 2019, 18:59 Uhr Beachvolleyball Zaungast Wickler

Beim Masters in Kempten messen sich bayerische Duos bei dem neben Ebersberg einzigen Turnier der höchsten Landeskategorie.

Von Sebastian Winter

Clemens Wickler hat seinen ursprünglichen Plan tatsächlich eingehalten. Der Starnberger, der vor einer guten Woche mit seinem Partner Julius Thole Silber bei der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft in Hamburg gewonnen hatte, war am vergangenen Wochenende auf Heimatbesuch. Und weil seine Schwester Jenny zufällig ebenfalls auf Sand beim Masters in Kempten spielte, fuhr Wickler dorthin und sah sich ein paar ihrer Ballwechsel an. "Ein, zwei Fotos habe ich auch gemacht, und ein oder zwei Autogramme gegeben", sagte Wickler, der am Montag schon wieder auf dem Weg nach Portugal war zum nächsten Weltserien-Turnier. Zwei Autogramme sind nicht gerade üppig für einen WM-Zweiten, ausgemacht hat dem 24-Jährigen das überhaupt nichts: "Ich habe dort einfach viele Leute von früher getroffen. Die kennen mich schon lange und wollen keine Autogramme, wir haben uns einfach gut unterhalten." Wicklers Schwester, die für den TV Planegg-Krailling im Sand und auch in der Halle in der zweiten Liga spielt, landete mit ihrer Dingolfinger Partnerin Nicoletta Mergenthaler im Allgäu letztlich auf einem guten siebten Platz.

Kempten ist nicht Hamburg, den Center Court auf dem durchaus stimmungsvollen August-Fischer-Platz füllten auch keine 13 000 Zuschauer, sondern nur ein paar hundert. Und Clemens Wickler ist als Nationalspieler inzwischen über solche Turniere hinausgewachsen, auf denen sich der Mittelbau der deutschen Beachvolleyball-Szene misst: Teams mit Ambitionen, für die der sandige Sport aber doch eine Nebenbeschäftigung ist. Das Turnier war trotzdem besonders, nicht nur wegen seiner inzwischen 14. Auflage und Wicklers Besuch: Es ist in dieser Saison eines von nur zweien der höchsten Landeskategorie 1+ in Bayern. Hier gibt es also mehr Preisgeld und Qualifikationspunkte als anderswo für die bayerische Meisterschaft Ende August in München sowie die deutsche Meisterschaft in Timmendorfer Strand. Nur Ebersberg am kommenden Wochenende ist im Freistaat genauso hoch bewertet.

Im Grunde sind diese Turniere die zweite Liga hinter den acht Spitzenturnieren der deutschen Serie und der folgenden DM im Ostseebad. Entsprechend reisen auch Duos der erweiterten deutschen Spitze in die Provinz, um dort Punkte zu sammeln. Bei den Männern waren das Mäurer/Westphal (Berlin), die Zehnten der deutschen Rangliste, und die Nummer 14 Wolf/Wolf. Wenig überraschend trafen sich beide Duos im Finale, das die Frankfurter überraschend mit 2:0 gewannen. Bestes bayerisches Team waren Lennart Kroha und Harry Schlegel (Zirndorf/Herrsching) auf Platz drei. Im Finale der Frauen schlugen Sabrina Karnbaum und Natascha Niemczyk (TV Dingolfing), die Achten der deutschen Rangliste, die bayerischen Meisterinnen von 2018, Michaela Henry/Agata Leiner (Lohhof) 2:0. Henry hat übrigens wie Wickler schon international gespielt - 2006 beispielsweise wurde sie bei der Europameisterschaft 17.