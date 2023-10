Aus der Traum: Eine deutsche Medaille bei den Beachvolleyball-Weltmeisterschaften in Mexiko wird es nicht geben. Die verbliebenen zwei Duos haben das Viertelfinale verpasst. Bei den Männern verloren Nils Ehlers und Clemens Wickler überraschend gegen die polnischen Weltranglisten-20. Michal Bryl/Bartosz Losiak mit 0:2 (18:21, 16:21), bei den Frauen unterlagen Svenja Müller und Cinja Tillmann im Achtelfinale den Brasilianerinnen Taina/Victoria 1:2 (19:21, 24:22, 13:15). "Es ist schade, dass wir unsere Leistungen aus den vorherigen Spielen nicht abrufen konnten", sagte Wickler. Und Ehlers meinte: "Die Enttäuschung ist riesig." Die deutschen Meister waren im Turnier zuvor ohne Satzverlust geblieben, nun folgte das Aus. "Das ist extrem bitter", so Wickler, "aber wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind Richtung Olympia 2024. Da sieht es sehr gut aus, dass wir uns qualifizieren." Auch für Müller/Tillmann, die WM-Dritten von 2022, war das Turnier in der Nacht zu Freitag beendet. "Es hat leider nicht ganz gereicht. Das Ergebnis des Spiels sagt alles", sagte Tillmann und spielte damit auf den äußerst knappen Verlauf an. Jeder Satz wurde mit zwei Punkten Abstand entschieden. "Wir haben gekämpft bis zum Ende, da können wir stolz drauf sein." Das ambitionierte Duo Laura Ludwig/Louisa Lippmann war bereits in der Runde der letzten 32 ausgeschieden.