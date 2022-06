Cinja Tillmann und Svenja Müller verlieren das WM-Halbfinale in Rom knapp und kämpfen am Sonntag um Bronze. Über ein Duo, das in kürzester Zeit zur Einheit geworden ist - und zum Schrecken der Weltspitze.

Von Sebastian Winter

Svenja Müller muss sich in Roms Foro Romanico, wo die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft an diesem Wochenende auf die Zielgerade einbiegt, vorkommen wie in einem flirrenden Traum. Es ist ja ihre erste WM überhaupt, die Blockerin spielt erst seit dieser Saison auf der World Tour - und dann ist sie plötzlich mit ihrer Partnerin Cinja Tillmann das einzige verbliebene von fünf deutschen Teams. Die Hitze hatte Müller, 21, und Tillmann, 30, außerdem mächtig zugesetzt, auch die Gegnerinnen hatten es ihnen nicht leicht gemacht, nur zwei Beispiele: In der ersten K.o.-Runde rangen sie die Finninnen Lahti/Ahtiainen im dritten Satz noch 2:1 (21:18, 20:22, 18:16) nieder, im Viertelfinale dann die australischen Olympiazweiten Taliqua Clancy/Mariafe Artacho Del Solar ebenso dramatisch 2:1 (21:23, 21:18, 16:14).

Die Chancen standen nicht einmal schlecht, am Samstagabend zur Primetime um 20 Uhr gegen die Kanadierinnen Sophie Bukovec und Brandie Wilkerson auch noch ins Endspiel einzuziehen (die hatten zuvor die deutschen Nationalspielerinnen Karla Borger und Julia Sude aus dem Turnier geworfen). Dann aber fehlte ihnen nach einem 1:5-Rückstand im dritten Satz doch die letzte Energie. Mit 15:21, 21:15 und 12:15 verloren sie das Halbfinale - eines ihrer wenigen Missverständnisse besiegelten die Niederlage.

Eine Medaillenchance haben sie trotzdem noch - am Sonntag (16 Uhr, im Livestream bei sportdeutschland.tv) spielen sie gegen die Schweizer Olympia-Dritten Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré um Bronze. Es wäre das drittbeste deutsche Frauenergebnis in der 25-jährigen WM-Geschichte - zuletzt waren Laura Ludwig und Kira Walkenhorst 2017 in Wien Weltmeisterinnen geworden, 2013 hatten Karla Borger und Britta Büthe Silber erreicht.

Nach dem schwachen Abschneiden des einzigen deutschen Männer-Duos Nils Ehlers und Clemens Wickler (13.) sowie der anderen Frauen um Borger und Julia Sude (9.) hatten alle Hoffnungen des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) auf Müller und Tillmann geruht, ausgerechnet. Immerhin spielen sie erst seit eineinhalb Jahren zusammen - beide zogen damals auf Anraten des DVV an den Bundesstützpunkt in Hamburg, als neuformiertes Nationalteam.

"Dass das so schnell so gut wird, damit hätten wir auch nicht gerechnet", sagt DVV-Sportdirektor Niclas Hildebrand

Ihr Perspektiv-Plan ist eigentlich klar auf Paris 2024 ausgerichtet, und noch stärker auf Los Angeles 2028. "Dass das so schnell so gut wird, damit hätten wir auch nicht gerechnet", sagte DVV-Sportdirektor Niclas Hildebrand bereits ein paar Stunden vor dem Halbfinale der SZ. Aber das Duo profitiert enorm voneinander, und endlich, so scheint es, hat die begnadete, über eine herausragende Antizipation und Athletik verfügende Abwehrspielerin Tillmann eine Partnerin gefunden, mit der sie nahezu perfekt harmoniert.

Bislang, so erzählt es Hildebrand, hatte sie "keine klare Blockerin" an ihrer Seite - gewann aber mit Kim Behrens (die heute van der Velde heißt) ohne Nationalteam-Status trotzdem bei der Europameisterschaft 2020 in Lettland Silber. Außerdem machten Behrens und Tillmann auf sich aufmerksam, weil sie in jener Zeit jahrelang gegen den Verband prozessierten. Sie monierten, dass der DVV seine Nationalteams bei der Nominierung für internationale Turniere bevorzuge, obwohl diese in der Weltrangliste mitunter schlechter positioniert gewesen seien als sie selbst. In letzter Instanz verloren die Beachvolleyballerinnen, die sich Ende 2020 trennten, den Prozess, in dem es um eine finanzielle Entschädigung in fünfstelliger Höhe gegangen war.

Ein Aufstieg in irrwitziger Geschwindigkeit

Sportlich blieben die Fähigkeiten Tillmanns auch für den Verband unumstritten - und in Müller hat Tillmann, die schon "einige Lebenserfahrung mehr besitzt und auch mehr Word-Tour-Turniere gespielt hat", wie Hildebrand sagt, nun eine 1,92 Meter große Blockerin vorne am Netz, die in Rom ihre fehlende Erfahrung äußerlich ziemlich cool kaschiert.

Detailansicht öffnen "Eine klare Blockerin": Svenja Müller (links) versucht ihre kanadische Gegnerin Brandie Wilkerson am Punkterfolg zu hindern. (Foto: Andrew Medichini/AP)

Schon im Frühjahr deutete sich an, dass sich da in irrwitziger Geschwindigkeit ein neues deutsches Frauen-Duo Richtung Weltspitze aufmacht. Sie wurden Neunte in Rosarito, Fünfte in Doha, Fünfte in der Türkei, Siegerinnen in Ostrava bei einem Weltserienturnier der höchsten Kategorie. Als Weltranglisten-Dritte waren sie nach Rom gereist, was ihnen selbst ein wenig unheimlich vorgekommen sein dürfte - auch wegen einiger Partnerwechsel bei anderen Teams waren sie im Ranking nach oben gespült worden.

Mentales Training ist für Tillmann und Müller ein Schlüssel zum Erfolg

Aber ihr Erfolg ist gut vorbereitet. Mit dem Neuseeländer Kirk Pitman und der von vielen Spielerinnen verehrten Trainerin Helke Claaßen, die aus ihrer Babypause zurückkehrt, haben sie renommierte Coaches an ihrer Seite - die auch viel Mental Coaching betreiben. Wie das Thema "F wie fears", also keine Ängste auf dem Feld zu zeigen, und dort auch möglichst wenig auf den Spielstand zu schauen, sondern auf sich selbst. Vielleicht waren Tillmann und Müller, die beide keine extrovertierten Spielerinnen sind, auch deshalb so abgebrüht in den vielen knappen Situationen.

Der Verband nimmt ihr heervorragendes Ergebnis, ob nun Platz drei oder vier, nach dieser für die Deutschen insgesamt schwierigen WM nun auch mit zum Gespräch nächste Woche mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). Es ist ein wichtiger Termin, bislang bekommt Volleyball - Halle und Beach zusammen - laut Hildebrand einen kleinen siebenstelligen Betrag jährlich für das Spitzensportpersonal. Was nicht allzu üppig ist für diese beiden gänzlich verschiedene Sportarten.

"Das ist kein One-Hit-Wonder", sagte Hildebrand am Samstag noch in Richtung Tillmann und Müller. Sie wirken auch eher wie eine kleine Band, die gerade mit Verve und viel Spaß ihre erste große Welttournee bestreitet. Nächste Station: Die Europameisterschaft im August auf dem Münchner Königsplatz.