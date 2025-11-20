Zum Hauptinhalt springen

BeachvolleyballDeutsche Männer-Duos bei WM weiter

Die deutschen Beachvolleyball-Duos Nils Ehlers/Clemens Wickler und Lukas Pfretzschner/Sven Winter stehen im Viertelfinale der Weltmeisterschaft im australischen Adelaide. Die Olympia-Zweiten Ehlers/Wickler warfen die Weltranglisten-Ersten Anders Mol/Christian Sörum aus Norwegen aus dem Wettbewerb. Die deutschen Meister Pfretzschner/Winter schalteten den älteren Mol-Bruder Hendrik und dessen Partner Mathias Berntsen aus. Wie schon im olympischen Halbfinale lieferten sich Ehlers/Wickler und die Skandinavier ein enges Match, an dessen Ende erneut die Deutschen mit 2:1 (16:21, 21:18, 16:14) triumphierten. Beendet ist die WM für die drei letzten deutschen Frauen-Duos. Sandra Ittlinger/Anna Grüne, Linda Bock/Louisa Lippmann und Melanie Paul/Lea Kunst verloren ihre Achtelfinals allesamt.

© SZ/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite