Die deutschen Beachvolleyball-Duos Nils Ehlers/Clemens Wickler und Lukas Pfretzschner/Sven Winter stehen im Viertelfinale der Weltmeisterschaft im australischen Adelaide. Die Olympia-Zweiten Ehlers/Wickler warfen die Weltranglisten-Ersten Anders Mol/Christian Sörum aus Norwegen aus dem Wettbewerb. Die deutschen Meister Pfretzschner/Winter schalteten den älteren Mol-Bruder Hendrik und dessen Partner Mathias Berntsen aus. Wie schon im olympischen Halbfinale lieferten sich Ehlers/Wickler und die Skandinavier ein enges Match, an dessen Ende erneut die Deutschen mit 2:1 (16:21, 21:18, 16:14) triumphierten. Beendet ist die WM für die drei letzten deutschen Frauen-Duos. Sandra Ittlinger/Anna Grüne, Linda Bock/Louisa Lippmann und Melanie Paul/Lea Kunst verloren ihre Achtelfinals allesamt.