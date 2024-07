Von Sebastian Winter, Paris

Wer Steven van de Velde am Sonntagmorgen in seinem ersten olympischen Beachvolleyball-Spiel vor dieser herausragenden Kulisse am Eiffelturm sieht, bei strahlendem Sonnenschein, der denkt: typischer Strand-Sonnyboy, blonde Haare, weiße Sonnenbrille, die Tattoos unter einer orangefarbigen Hose und einem blauen Shirt versteckt. Der 29-Jährige spielt mit seinem Partner Matthew Immers das erste Gruppenspiel, auf dem Center-Court schlagen die Niederländer vor weit mehr als 10 000 Zuschauern gegen die Italiener Ranghieri/Carambula auf. Was van de Velde bei der Begrüßung allerdings vernahm: Pfiffe und Buhrufe von den Rängen. Später, bei manchen seiner Aufschläge, gab es vereinzelte Zwischenrufe, um ihn zu stören. Nach dem Spiel, das die Niederländer 1:2 verloren, stemmte van de Velde enttäuscht die Hände in die Hüften, packte seinen Rucksack – und ging.